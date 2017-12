Reţea de canalizare din a treia încercare

CANALIZARE Aflat la începutul celui de-al treilea mandat, primarul comunei Săcele, Ion Oprea, a declarat că va încerca, în viitorii patru ani, să implementeze un proiect pe care vrea să-l realizeze încă de acum opt ani şi care se referă la introducerea reţelei de canalizare menajeră în satul Săcele. „M-am chinuit în precedentele două mandate să realizez acest proiect, dar am fost respins cu „felicitări”. Adică, proiectul a fost declarat eligibil, dar nefinanţabil. Şi asta în condiţiile în care Boc ne tot spunea că nu facem proiecte. Însă, acum, având un Guvern USL de partea noastră, sper ca acest proiect să fie finanţat, astfel încât să putem introduce reţeaua de canalizare”, a spus Ion Oprea. El a adăugat că reţeaua va măsura cinci kilometri liniari, la care se adaugă construirea unei staţii de epurare. Valoarea proiectului se ridică la 1,5 milioane de euro.

EOLIAN În altă ordine de idei, primarul din Săcele a mai spus că, la nivelul comunei, trei firme, două spaniole şi una austriacă, investesc în proiecte privind energia verde. „Cea mai importantă dintre firme, care este spaniolă, va construi 120 de turbine, pentru care se află în plin proces de autorizare. De asemenea, o altă firmă spaniolă are în proiect construcţia a 30 de turbine, în timp ce firma austriacă doreşte să investească în 60 de turbine eoliene”, a spus Ion Oprea. Primarul a precizat că marele câştig prin prezenţa acestor investitori îl are comunitatea locală. „În afara câştigului pe care locuitorii îl vor avea prin închirierea terenurilor, administraţia locală va beneficia de o serie de facilităţi din partea investitorilor, de la pietruirea de drumuri, până la oferirea de energie electrică gratuită pentru iluminatul public. În plus, firmele vor contribui financiar la bugetul local, promiţând totodată că vor folosi şi forţă de muncă necalificată din comună în cadrul lucrărilor de amenajare a parcurilor”, a afirmat primarul din Săcele.