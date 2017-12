Reţea de canalizare în Topalu

Primarul comunei Topalu, Gheorghe Murat, a declarat că, în acest an, administraţia locală va demara un amplu proiect de introducere a reţelei de canalizare menajeră în satul Topalu, care va măsura 15 kilometri liniari. În plus, spune primarul, Primăria va amenaja şi o staţie de epurare, proiecte care vor fi realizate cu fonduri de la Uniunea Europeană. „Este un vis mai vechi de al meu, acela de a avea infrastructura din comună pusă la punct. Dacă vom reuşi să introducem această reţea de canalizare menajeră, practic, în satul Topalu, putem spune că avem toată infrastructura subterană pusă la punct: reţea de apă şi canalizare”, a spus Gheorghe Murat. El a adăugat că, după Topalu, centrul atenţiei se va muta către satul Capidava, unde, recent, s-au finalizat lucrările de racordare a localităţii la reţeaua de apă a comunei. Murat a precizat că reţeaua de apă de la Capidava măsoară 7,5 kilometri şi a fost realizată cu fonduri de la bugetul local şi Consiliul Judeţean Constanţa. Referitor la Capidava, Murat a spus că alte proiecte ambiţioase ale Primăriei Topalu mai sunt amenajarea unui port turistic, reabilitarea Cetăţii Capidava. De asemenea, primarul din Topalu are în vedere şi dezvoltarea sectorului agricol, pentru care există un proiect privind realizarea unei reţele de irigaţii cu circuit închis.