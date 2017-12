Reţea de carderi anihilată

Trei tineri constănţeni au fost arestaţi, ieri, de magistraţii Tribunalului Constanţa pentru o perioadă de 29 de zile sub acuzaţia de iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea savârşirii de infracţiuni, falsificarea instrumentelor de plată electronică şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Conform procurorilor Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa, Ştefan Clocean, Sebastian Glogloth şi Răzvan Marian Scurtulesei au falisifcat mai multe carduri cu datele de identificare ale unor cetăţeni străini şi au retras bani de la bancomate aparţinând Raiffeisen Bank, din Constanţa. Conducerea băncii a făcut plângere la DIICOT cu privire la reclamaţiile mai multor clienţi ai unor bănci din Franţa, care s-au plâns că le-au fost golite conturile bancare.

PERCHEZIŢII DOMICILIARE. Anchetatorii spun că membrii reţelei au fost filaţi câteva luni şi că printre victimele făcute de aceştia se numără atât persoane fizice cât şi firme. Potrivit oamenilor legii, ca să facă rost de informaţiile necesare pentru golirea conturilor bancare, indivizii clonau diverse pagini web. După ce obţineau datele confidenţiale de care aveau nevoie, aceştia falsificau cardurile şi apoi retrăgeau banii de la bancomate. Cei trei suspecţi au fost reţinuţi în urma unor percheziţii domiciliare care au avut loc miercuri pe raza oraşului Constanţa Oamenii legii au mai ridicat din casele acestora mai multe unităţi centrale, dispozitive de stocare a datelor, carduri, diverse sume de bani şi câteva laptop-uri, probe care urmează să fie folosite în dosarul instrumentat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Constanţa. Anchetatorii spun că una dintre acţiunile de miercuri a vizat şi un salon de masaj erotic din Constanţa, al cărui proprietar este unul dintre suspecţii implicaţi în această afacere profitabilă. Carduri contrafăcute au fost descoperite numai în locuinţa lui Răzvan Marian Scurtulesei.

ALŢI PĂGUBIŢI. Audiaţi de procurori şi de instanţă, cei trei nu au recunoscut acuzaţiile aduse şi s-au declarat nevinovaţi. Ancheta efectuată în acest caz a scos la iveală faptul că nu doar francezii sunt cei păgubiţi. Conform procurorilor, în perioada 2009-2010, indivizii au golit şi conturile unor clienţi ai unor bănci din Statele Unite ale Americii, Suedia şi Slovacia, care urmează să comunice prejudiciul. În prezent, singurii care s-au constituit părţi civile în dosar sunt francezii, cu 39.000 euro, şi Raiffesein Bank cu 52.000 lei. Se pare că grupul a acţionat în acelaşi mod şi în alte judeţe ale ţării, însă procurorii constănţeni au reuşit să adune dovezi că aceştia au retras bani numai de la bancomatele din Constanţa.

RECIDIVIST. Sebastian Glogloth este un client vechi al judecătorilor constănţeni. În martie 2007, el a fost condamnat de Tribunalul Constanţa la un an şi jumătate de închisoare cu suspendare pentru trafic de droguri, iar Curtea de Apel Constanţa şi instanţa supremă au menţinut sentinţa. La acea vreme, tânărul a fost acuzat că, împreună cu Viorel Lungu şi Gabriel Florin Teliceanu, au oferit spre vânzare mai multe pastile de ecstasy, canabis şi amfetamină. Conform actului de inculpare, pe 20 aprilie 2005, Lungu i-a vândut unul poliţist sub acoperire 1,15 grame de amfetamină. Pentru că s-a lăudat că mai are marfă, omul legii a mai organizat o tranzacţie pe 23 aprilie, când Lungu i-a vândut alte nouă grame de amfetamină. La percheziţia corporală poliţiştii au găsit asupra lui Lungu şase comprimate ecstasy şi 0,72 de grame canabis, ambalat pentru comercializare. El a fost arestat. Aceeaşi soartă au avut-o şi ceilalţi doi tineri, care au picat în plasa poliţiştilor de la Antidrog, Glogloth fiind depistat în timp ce vindea 16 comprimate ecstasy şi Teliceanu 20 de tablete din acelaşi drog. Ulterior, cei trei au fost eliberaţi din arest, Lungu şi Teliceanu fiind condamnaţi la câte doi ani de închisoare cu suspendare.