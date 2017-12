Reţea de gaze prin parteneriat public-privat

PROIECT IMPORTANT În timp ce multe dintre primăriile din mediul rural se zbat în sărăcie, mai sunt şi unele care se pot lăuda că au resurse financiare suficiente pentru dezvoltarea unor proiecte. Este şi cazul comunei Fântânele, care a început, în primăvara acestui an, un proiect important pentru localitate, finanţat atât de la bugetul local, cât şi din sponsorizări. Proiectul vizează introducerea reţelei de gaz pe o porțiune de 11 kilometri. Primarul Gheorghe Popescu spune că valoarea investiţiei se ridică la 530.000 de euro, din care o firmă privată din domeniul energiei suportă 55%, iar 45% reprezintă contribuţia Primăriei. „Magistrala de gaz trece la numai un kilometru de Fântânele şi este păcat să nu profităm. Aşa că, având ajutorul unui sponsor local, am început introducerea reţelei de gaze”, a punctat Popescu. El a afirmat că lucrările de introducere a rețelei de gaze vor fi finalizate în luna septembrie, după care urmează să fie amenajată stația de presiune. ”Din păcate, construirea acestei stații va dura cel puțin un an și jumătate, deoarece mai întâi trebuie realizat proiectul tehnic, după care vor urma procedurile de organizare a licitației pentru stabilirea constructorului, iar la final, amenajarea propiu-zisă a stației. Totul necesită timp, iar sarcina construirii stației de presiune a gazelor revine Transgaz. Cred că primele locuințe din Fântânele racordate la rețeaua de gaze vor fi în 2016. Mi-aș fi dorit ca acest proces să aibă loc mai repede, mai ales că noi, ca administrație locală, ne facem treaba destul de rapid, bineînțeles, beneficiind de ajutorul unei firme de eoliene”, a spus Popescu.

CIVILIZAȚIE Primarul din Fântânele a afirmat că rețeaua de gaze este aşteptată de ani buni ca pâinea caldă atât de autorităţi, cât şi de locuitori, care vor avea posibilitatea de a spune că trăiesc în condiţii normale, demne de secolul XXI. ”Introducerea reţelei de gaze nu aduce doar condiţii civilizate de trai, ci şi economii în bugetul fiecărei familii şi în vistieria administraţiei locale. Avantajele reţelei de gaz naturale sunt imense: un confort sporit în locuinţe și costuri reduse la întreţinerea instituțiilor publice. În medie, o familie cheltuieşte în timpul iernii, pentru încălzirea locuinţei, peste 2.000 de lei. În cazul meu, eu plătesc pentru încălzirea unei case de 120 de metri pătrați aproximativ 4.000 de lei. Dacă aveam gospodăria racordată la rețeaua de gaze, costurile s-ar fi redus la jumătate. În plus, în Fântânele avem o mare problemă cu procurarea lemnelor de foc. Asta pentru că cea mai apropiată pădure de Fântânele este situată la 80 de kilometri. De aceea, și costul unui metru cub de lemne este foarte mare. Așa că interesul pentru acest proiect este ridicat în comunitate”, a afirmat Popescu. Edilul din Fântânele a adăugat că, din cele 700 de familii din comună, mai mult de jumătate și-au manifestat interesul pentru a avea gospodăriile racordate la rețeaua de gaze.