Reţea de traficanţi de arme, anihilată

PRIMUL FLAGRANT. Membrii unei reţele de traficanţi de arme au fost prinşi în flagrant, în Constanţa, de lucrătorii Serviciului Investigaţii Criminale, în timp ce încercau să vândă pistoale cu gaz şi cartuşe. Operaţiunea anchetatorilor constănţeni a fost pusă la cale după săptămâni întregi de filaj, timp în care aceştia au documentat activitatea infracţională a membrilor reţelei. Primul flagrant a avut loc miercuri, în zona Portului Turistic Tomis. Nicolae Răduş, de 27 de ani, din localitatea Răzoare, Marian Stamat, de 25 de ani şi Gabriel Stancu, de 27 ani, ambii din localitatea Negureni, au fost reţinuţi de oamenii legii în timp ce încercau să-i vândă unui ofiţer sub acoperire un pistol marca „Ekol Firat Compact” şi şapte cartuşe, în schimbul cărora cereau 1.600 de lei. Aceasta era suma pe care membrii reţelei o solicitau în general pentru armele pe care le vindeau. Imediat după ce tranzacţia a avut loc, suspecţii au fost încătuşaţi de poliţişti. La audieri, Răduş şi-a recunoscut fapta şi a solicitat să fie cercetat în stare de libertate. „Am făcut o prostie. Este vina mea că s-a întâmplat asta. Am vrut să vând pistolul, fără să-mi dau seama ce fac. Am luat arma de la un alt individ, nu vă pot spune cine este”, a declarat Nicolae Răduş. Oamenii legii spun că tânărul i-ar fi promis poliţistului sub acoperire care l-a abordat că îi va mai face rost de o armă, în acest sens sunându-şi un complice.

A DOUA TRANZACŢIE. Acţiunea anchetatorilor constănţeni nu s-a oprit, însă, aici. Ieri, oamenii legii au organizat un al doilea flagrant, într-un local din zona Autogării Constanţa Sud. De data aceasta, poliţiştii au prins în flagrant doi membri ai reţelei care se pregăteau să-i vândă unui ofiţer sub acoperire un pistol marca Ekol Aras Magnum. În urma percheziţiei corporale efectuate, lucrătorii Serviciului Investigaţii Criminale au găsit în buzunarele suspecţilor arma, suma de 1.400 de lei şi mai multe cartele SIM, pe care aceştia le foloseau pentru a-i contacta pe ceilalţi membri ai grupării. Costel Bucur, de 30 de ani şi complicele acestuia, Gheorghe Pacă, de 31 de ani, ambii din localitatea Ostrov, au fost reţinuţi de oamenii legii pentru audieri.

REŢEA MAI VASTĂ. Anchetatorii spun că indivizii nu aveau documente de provenienţă pentru armele pe care încercau să le vândă. Surse apropiate anchetei spun că cele două pistoale confiscate în urma acţiunii au fost aduse în ţară din Bulgaria. La operaţiunea care a fost coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au luat parte şi lucrători ai Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI). Poliţiştii cred că reţeaua din care cei cinci suspecţi fac parte este mult mai vastă. Anchetatorii continuă cercetările pentru identificarea şi prinderea tuturor membrilor grupării. Cei cinci suspecţi sunt cercetaţi acum pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi riscă până la zece ani de închisoare.