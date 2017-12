Reţea internaţională de carderi, în libertate

21:43:48 / 04 Iulie 2014

Habar nu ave-ti pe ce lume traiti!!!

habar nu ave-ti pe ce lume traiti si nici macar nu intelege-ti o iota din ce a-ti publicat, pentru ca probabil altfel v-ati fi dat seama ce gogosi vinde-ti cititorilor. Se pare ca nimeni nu mai e interesat in ziua de azi de jurnalism adevarat ci trebuie doar sa faci ceva neaparat ca sa umplii paginile ziarului iar unii dintre dvs chiar fac orice se pare. Un mic sfat: prima si regula de aur in jurnalistica legat de informatii spune ca acestea trebuie verificate din 3 surse independente (diferite). A-ti uitat asta domnilor jurnalisti? sau nici macar nu a-ti fost la cursuri in facultate?