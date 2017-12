Reţea publică de canalizare din sponsorizări

SUB SEMNUL REDUCERII CHELTUIELILOR 2013 nu se anunţă a fi un an prea bun din punct de vedere al finanţărilor. Principalele surse de bani pentru primari vor rămâne tot fondurile europene dar şi sprijinul autorităţilor judeţene sau oamenilor de afaceri care vor să se implice în proiectele pentru dezvoltarea comunităţilor din mediul rural. Autorităţile centrale au anunţat deja că se menţin o parte dintre măsurile de reducere a cheltuielilor în instituţiile publice şi vor fi puse în aplicare şi alte măsuri de raţionalizare a cheltuielilor în marile companii de stat. În ciuda semnalelor deloc îmbucurătoare pentru autorităţile locale, primarii îşi fac planuri pentru proiectele pe care speră să le pună pe picioare în anul următor. Primarul din Grădina, Gabriela Iacobici, spune că, în 2013, are în plan, printre altele, să amenajeze pavele în faţa Şcolii generale din satul Grădina, să înfiinţeze un loc de joacă pentru copiii din Cheia şi să finalizeze lucrările la baza sportivă pentru ca în ea să se desfăşoare competiţii sportive. „În acest an, la Şcoala din Grădina a fost reabilitat acoperişul, s-au derulat lucrări pentru consolidarea structurii de rezistenţă a clădirii şi, pentru anul următor, a rămas amenajarea zonei din faţa unităţii de învăţământ. Un alt proiect care urmează să fie pus pe hârtie vizează amenajarea unui loc de joacă în Cheia pentru că avem solicitări de la locuitorii care au copii”, a mai spus primarul din Grădina.

SURSE ALTERNATIVE Anul următor, Primăria Grădina pregăteşte două proiecte mai ample. Investiţiile vizează înfiinţarea unei reţele de canalizare în cele două sate care fac parte din unitatea administrativ-teritorială şi aplicarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor. „Cele două mari proiecte pe care le avem în vedere le-am gândit împreună cu sponsorii noştri. Ei vor veni cu banii să le punem în aplicare”, a spus Iacobici. De fapt, înfiinţarea unui sistem de canalizare este o idee mai veche a autorităţii locale, însă ea nu a putut fi pusă în aplicare din cauza fostului guvern portocaliu care nu a dat undă verde proiectului, uitat în vreun sertar de la Ministerul Dezvoltării.