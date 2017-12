Reţeaua de apă de la Potârnichea, în aşteptare

Primăria comunei Topraisar a fost printre puţinele autorităţi locale din judeţul Constanţa care s-a bucurat de fondurile europene. „Am finalizat lucrările la reabilitarea reţelei de apă şi canalizare în comuna Topraisar. A fost un proiect complex în care era cuprinsă şi asfaltarea unor drumuri. A fost o perioadă când am crezut că proiectul nu va fi finalizat pentru că Guvernul nu mai aloca bani pentru terminarea lucrărilor. Era ilogic să nu ne fie alocate fondurile necesare pentru a le continua. Am explicat celor din arcul guvernamental că orice amânare de continuare a lucrărilor înseamnă eşecul acestui proiect. Pot spune că am avut oarecum noroc că am intrat la finanţare, având în vedere că, la nivelul judeţului Constanţa, se pot număra pe degetele de la o mână primăriile care au primit bani pentru proiecte. În cele din urmă am finalizat cea mai mare parte a proiectului”, a declarat primarul comunei Topraisar, Stelian Gheorghe. El a precizat că în prezent aşteaptă să primească banii pentru lucrările executate, bani pe care îi va folosi pentru continuarea proiectului. „Este vorba despre sistemul de apă şi canalizare din localitatea Potârnichea. Am vorbit la nivelul conducerii Consiliului Judeţean Constanţa, care ne-au asigurat că vom primi banii imediat ce Guvernul va face plăţile. Să sperăm că lucrul acesta se va întâmpla cât mai repede”, a spus primarul. El a mai afirmat că în perioada imediat următoare va demara lucrările de reabilitare a grădiniţei, lucrări care se vor face cu fonduri din bugetul local. „Economiile pe care le-am făcut le vom folosi pentru acest proiect. Nu ştiu dacă vor fi suficiente, dar am speranţa că ne va sprijini şi CJC pentru finalizarea lucrărilor la grădiniţă”, a spus Stelian Gheorghe.