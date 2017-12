Reţeaua de apă şi canalizare, aproape gata

Primăria Topraisar este foarte aproape de a finaliza reţeaua de apă şi canalizare, pentru care a primit fonduri europene. “Este un proiect complex, în care este cuprinsă şi asfaltarea unor drumuri”, a declarat primarul comunei, Stelian Gheorghe. “Noi începusem lucrările la acest proiect. Era ilogic să nu ne fie alocate fondurile necesare pentru a le continua. Am explicat celor din arcul guvernamental că orice amânare de continuare a lucrărilor înseamnă eşecul acestui proiect. Pot spune că am avut oarecum noroc că am intrat la finanţare, având în vedere că, la nivelul judeţului Constanţa, se pot număra pe degetele de la o mână primăriile care au primit bani pentru proiecte. Fără aceste fonduri europene nu am fi reuşit niciodată din bugetul propriu să facem o asemenea investiţie”, a spus primarul, care a precizat că lucrările sunt în faza finală.