Reţeaua de distribuţie a gazelor, aproape de final

PROIECTE PRIORITARE Colaborarea dintre autorităţile judeţene şi cele locale face ca în judeţul Constanţa, la nivel de investiţii, să nu se resimtă chiar atât de tare criza economică, care a afectat mapamondul, iar administraţiile locale să mai aibă puterea de a demara proiecte mai mult decât necesare pentru comunităţile locale. Dacă în urmă cu doar un an primarul comunei Lumina, Dumitru Chiru, demara lucrările de amenajare a reţelei de gaze în localitate, acum lucrările sunt aproape de final. Primarul Dumitru Chiru spunea atunci că acest gen de proiecte este prioritar pentru autoritatea locală. Mai mult, el susţinea că preocuparea principală a tuturor administraţiilor locale trebuie să fie derularea de proiecte privind amenajarea de canalizări, drumuri, şcoli, grădiniţe, gaze şi tot ce este nevoie pentru ca locuitorii să trăiască decent.

GATA PÂNĂ LA 1 DECEMBRIE După un an, lucrările au avansat foarte mult astfel că, până la începutul lunii decembrie, primarul spune că mai mult ca sigur proiectul va ajunge la final. „Este un proiect de care suntem mândri mai ales în contextul în care lucrări de anvergură ca aceasta se derulează tot mai rar şi tot mai greoi în România“, a declarat Chiru. Având în vedere că majoritatea lucrărilor s-au realizat cu forţe proprii, banii alocaţi de administraţia locală pentru amplasarea conductelor au fost mult mai puţini decât dacă ar fi fost desemnată o firmă care să execute aceste lucrări. Timp de 12 luni, angajaţii Primăriei şi cei ai SC Congaz SA au lucrat cot la cot, astfel că din cei 61 de km de conducte ce trebuie amplasate pe străzile din Lumina, au mai rămas în lucru doar 200 m. „Noi am participat cu utilajele, angajaţii Primăriei au săpat şanţurile, am asigurat şi nisipul pe care trebuiau amplasate conductele, iar Congaz a venit cu conductele şi cu experţii care au supravegheat lucrările“, a explicat Chiru. Contribuţia financiară a administraţiei locale a fost de 350 mii de lei dintre care primarul spune că 300.000 de lei au fost alocaţi de administraţia judeţeană, iar 50.000 de lei de Consiliul Local. De reţeaua de gaze vor beneficia în scurt timp toţi cei 12.000 de locuitori ai localităţii. Primarul mai spune că până în momentul de faţă au fost realizate racordurile la 1.500 de gospodării din cele 2.300 din localitate.