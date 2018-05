Rețeaua de electricitate „țipă“ după 10 miliarde euro

Rețelele de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale au nevoie de investiții de peste zece miliarde euro, pe termen lung, pentru înlocuirea infrastructurii cu durata de viață depășită, se arată într-un comunicat al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE). Investițiile totale realizate de membrii ACUE în ultimii zece ani (2008 - 2017), în extinderea, reabilitarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție energie electrică sunt de aproximativ trei miliarde euro. Între investițiile realizate și performanța rețelelor există o corelație puternică, potrivit unui studiu recent. În sectorul distribuției de energie, durata medie a întreruperilor s-a redus cu 60%, iar frecvența lor s-a micșorat cu 50% în 2016 față de 2008, conform celor mai recente date publicate de către ANRE - „Creșterea eficienței datorată investițiilor se reflectă și în evoluția consumului propriu tehnologic al rețelei, care s-a diminuat în ultimii ani. În 2016, pierderile din rețeaua de distribuție energie electrică au fost în medie de 11%, față de 12,5% - media pe țară înregistrată în 2007“. De asemenea, cheltuielile de operare ale operatorilor de distribuție a energiei electrică sunt mult eficientizate, fiind cu circa 72% sub media Europei Centrale și de Est (ECE). Comparativ cu alte țări din UE, la jumătatea anului trecut, prețul final al energiei electrice pentru consumatorii casnici din România era printre cele mai mici, cu circa 13% sub media ECE și cu 48% sub media Europei de Vest. Pentru consumatorii industriali, prețul se situa în media ECE și cu 26% sub media Europei de Vest.