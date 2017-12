Reţeaua de transport din New York, posibilă ţintă a unui complot terorist

Un complot terorist descoperit în această săptămînă, în urma unor descinderi în New York, ar fi vizat un important centru de transport din acest oraş, afirmă surse apropiate investigaţiei, citate de CNN. Planul atacului viza o locaţie aglomerată, cu un nivel de securitate cît mai scăzut, cum ar fi o gară mare sau o staţie de metrou, în care să nu existe măsuri de securitate similare celor de pe aeroporturi. Autorităţile iau acest complot în serios, deoarece pare să fie vorba despre ”un act real de implicare şi planificare a unui atac în SUA”. Din cauza acestei temeri, un nivel fără precedent de resurse este implicat în cadrul investigaţiei. Aceasta implică amplasarea în New York a unei echipe de salvare de ostatici, dar şi comasarea de resurse suplimentare în zona Denver din Colorado, unde se află în curs o altă etapă a investigaţiei.

Investigaţia teroristă a fost declanşată luni, cu o serie de percheziţii în cartierul Queens din New York. Conform unor surse din cadrul poliţiei, căutările efectuate în Colorado fac parte din cadrul investigaţiei iniţiale, care a condus ancheta către New York. Un fost oficial din domeniul contraterorismului a declarat că a fost găsit manualul tehnic de confecţionare a bombei, dar nu a putut să spună unde anume. Acest fost oficial a declarat că în timpul descinderilor din New York au fost găsite genţi, computere, hărţi şi testări de teren pozitive pentru explozivi. Dar testele iniţiale erau adesea prezentate drept pozitive în mod fals, iar fostul oficial nu cunoştea dacă au fost efectuate şi alte teste mai bune.

Al-Qaida somează Germania să retragă trupele din Afganistan, ameninţînd cu atacuri

Reţeaua teroristă al-Qaida ameninţă că va comite atacuri în Germania, după alegerile din 27 septembrie, dacă nu se va lua decizia retragerii trupelor din Afganistan, relatează AFP, citînd centre de supraveghere a site-urilor islamiste. Într-o înregistrare video în limba germană postată vineri, un bărbat care s-a prezentat drept Abu Talha afirmă că “germanii vor avea parte de o trezire dureroasă după alegeri, dacă vor fi cîştigate de actuala coaliţie”. Bărbatul, cu faţa neacoperită şi îmbrăcat în stil occidental, îşi îndeamnă “fraţii din Germania să stea la distanţă de lucrurile care nu sînt absolut vitale, timp de două săptămîni, după scrutinul legislativ. A venit vremea ca Germania să ştie că Afganistanul nu este un land german şi că nu poate organiza acolo un festival al berii tot anul”. De asemenea, liderul islamist îi îndeamnă pe tinerii musulmani din Germania să permită reţelei al-Qaida să organizeze primele acţiuni, promiţînd că oraşul Kiel (nord) va fi în siguranţă.

Emiratele Arabe au anihilat discret o grupare afiliată al-Qaida

Autorităţile din Emiratele Arabe Unite (EAU) au anihilat discret o grupare teroristă importantă, afiliată reţelei al-Qaida, care ar fi complotat în vederea atacării unor obiective din Dubai, locaţie care părea imună în faţa atacurilor teroriste, relatează “Washington Times”. Anihilarea în secret a unui complot, în mai, a survenit într-un moment sensibil pentru EAU, care încheiaseră, în urmă cu cîteva luni, un acord cu SUA, în vederea achiziţionării de tehnologie şi combustibil nuclear. Congresul poate, pînă la 17 octombrie, să blocheze acest acord. Oficiali ai serviciilor americane de informaţii au confirmat că celula teroristă provenea din Ras Al Khaimah (RAK), autorităţile arabe descoperind dovezi că membrii reţelei au efectuat înregistrări video ale obiectivelor, printre care se aflau Dubai Towers (care va fi cea mai înaltă clădire din lume, la finalizare, în decembrie). Juan Zarate, fost consilier în cadrul administraţiei Bush, a calificat arestările drept “importante”. “Aceasta demonstrează prezenţa al-Qaida şi poate chiar intenţiile rele faţă de Emirate, dar semnalează şi o cooperare puternică din partea autorităţilor arabe”, a precizat el.

În trecut, al-Qaida nu a vizat obiective din Dubai, parţial întrucît arabii bogaţi de aici au constituit una dintre sursele de finanţare a reţelei, deşi doi dintre cei 19 agresori implicaţi în atentatele de la 11 septembrie proveneau din EAU. Autorităţile nu comentează aceste informaţii, întrucît cazul pune în pericol proiectul arab de a achiziţiona combustibil şi tehnologie nucleară. “În general se consideră că Guvernul EAU a tolerat prezenţa unora dintre membrii al-Qaida, cu promisiunea fermă că aici nu va avea loc nici un atac terorist. Această arestare este importantă pentru că arată că încrederea EAU că va combate astfel terorismul a fost naivă”, a declarat Kenneth Katzman, analist pentru Orientul Mijlociu în cadrul Congressional Research Service.