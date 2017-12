Reţele de apă vechi de peste 50 de ani

Controversata Măsură 3.2.2. a Programulului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) le-a lăsat un gust amar primarilor constănţeni care au depus proiecte pe PNDR şi au rămas cu buza umflată după ce le-au fost declarate eligibile proiectele depuse, însă nu au primit finanţare pentru că, spun ei, Autoritatea de Management care se ocupă de evaluarea proiectelor depuse le-a găsit nod în papură. Primarul din Ghindăreşti, Vasile Simion, este unul dintre edilii ghinionişti care nu au prins finanţare pentru proiectele depuse prin Măsura 3.2.2. a PNDR. „Eu am fost penalizat nelegal cu 14 puncte de către cei de la Autoritatea de Management şi am rămas doar cu 50. Dacă îmi lăsau cele 64 de puncte sigur primeam finanţare şi puteam aplica proiectele în comună. Ei au făcut modificări în Ghidul solicitantului în timp ce proiectele erau în evaluare”, a declarat primarul din Ghindăreşti. Proiectul integrat depus de Primăria Ghindăreşti cuprindea înfiinţarea unei unităţi after-school, dotarea Căminului Cultural din localitate, amenajarea unei reţele de canalizare în comună şi înlocuirea şi extinderea actualului sistem de alimentare cu apă din localitate. Ca toţi primarii PDL care au depus proiecte pe PNDR şi care au primit răspunsuri negative, şi Vasile Simion a redepus proiectul integrat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, dar cu câteva modifări. „Proiectul PNDR respins l-am redepus la MDRT, dar fără să mai includă înfiinţarea unui after-school şi nici dotarea Căminului Cultural, în schimb am mers pe extinderea reţelei de canalizare în comună. În plus, este inclusă şi o staţie de epurare, săparea unui alt puţ şi achiziţionarea unui rezervor de apă nou”, a declarat primarul din Ghindăreşti.