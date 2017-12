Reţelele de apă, modernizate din resurse proprii

EFORT În lipsa fondurilor europene, care sunt tot mai greu de obţinut din cauza procedurilor greoaie, conducerea Primăriei din Oltina începe să investească, din resurse proprii, în proiecte de infrastructură locală. Primarul Gheorghe Chirciu a declarat că, în acest an, administraţia locală va demara lucrările de reabilitare a reţelelor de apă din satele Răzoare şi Satu Nou. “Conductele din cele două localităţi sunt vechi de zeci de ani şi se sparg foarte des. Avem şi câte două-trei spargeri de conductă pe zi. Asta înseamnă bani cheltuiţi în zadar. Şi, pentru că nu mai putem aştepta fondurile europene, care se accesează foarte greu, am decis ca înlocuirea reţelelor de apă să se facă cu bani de la bugetul local”, a afirmat Chirciu. El a adăugat că reabilitarea reţelelor de apă nu va fi totală, ci parţială. “Nu avem suficient de mulţi bani în buget pentru a schimba toate conductele din cele două sate. Astfel că, în primă fază, vor fi modernizaţi doar 800 de metri liniari de conductă de apă din satul Răzoare şi, respectiv, 500 de metri liniari în Satu Nou. În plus, vom schimba şi pompele de apă din cele două localităţi”, a spus primarul.

CONTORIZARE În altă ordine de idei, edilul Gheorghe Chirciu a afirmat că administraţia locală va continua şi proiectul privind contorizarea locuinţelor din localitatea Oltina. „Montarea contoarelor de apă se va face gratuit de către Primărie, iar costurile aparatului vor fi suportate, în rate, de către consumator”, a precizat edilul. El a afirmat că, tot în acest an, vor începe şi lucrările privind introducerea reţelei de canalizare în localitatea Oltina, proiect care se va derula cu fonduri de la Guvern. „Proiectul a primit undă verde la Guvern şi va intra la finanţare. Ar fi un mare pas pentru noi, în condiţiile situaţiei financiare în care ne aflăm”, a afirmat Gheorghe Chirciu.