Reţelele de telecomunicaţii, în stare optimă de funcţionare

Reţelele de telecomunicaţii operate de către Vodafone, Romtelecom şi Cosmote sunt în stare optimă de funcţionare, iar problemele apărute au fost remediate în cel mai scurt timp, în contextul condiţiilor meteorologice nefavorabile, au precizat, ieri, cei trei operatori de telecomunicaţii. “În ultimele zile, echipele Vodafone au făcut eforturi susţinute pentru menţinerea reţelei în stare optimă de funcţionare şi remedierea siturilor afectate de vremea extremă. Am desfăşurat numeroase intervenţii dificile în zonele afectate de viscol şi zăpadă din judeţele Buzău, Brăila, Galaţi, Argeş şi Constanţa. Echipele noastre de intervenţie au fost formate din 16 ingineri, 21 de firme de subcontractori, iar în unele cazuri am lucrat în colaborare cu autorităţile şi cu companiile de electricitate. Suntem în continuare în stare de alertă şi pregătiţi să intervenim rapid pentru remedierea oricăror disfuncţionalităţi tehnice provocate de căderile masive de zăpadă şi de viscol”, potrivit Vodafone România. Totodată, Romtelecom şi Cosmote România menţionează într-o informare comună că, în zonele aflate sub avertizările cod galben şi cod portocaliu, echipele de specialişti au restabilit parametrii optimi ai reţelei, în cel mai scurt timp, unde situaţia a impus. „Pe fondul condiţiilor meteorologice nefavorabile, în zonele aflate sub avertizare de cod galben (Mehedinţi, Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Argeş, Braşov, Covasna, Bacău, Iaşi, Vaslui), respectiv cod portocaliu (Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Bucureşti, Ialomiţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Călăraşi, Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brăila), au putut fi experimentate punctual dificultăţi în utilizarea serviciilor oferite de către Romtelecom şi Cosmote România. Echipele de specialişti au lucrat intens pentru restabilirea parametrilor optimi în cel mai scurt timp, în contextul dat”, notează cele două companii. În plus, Romtelecom şi Cosmote România au decis implementarea unor măsuri menite să vină în sprijinul clienţilor din zonele afectate în această perioadă. Astfel, companiile anunţă extinderea cu şapte zile, până la data de 6 februarie 2014, a termenului de plată a facturii pentru abonaţii afectaţi de condiţiile meteorologice severe din zonele în care s-au impus cele două coduri de vreme rea.