Reţeta electronică, pe lista de... aşteptare!

La finele lunii mai se anunţase că, în iunie, medicii vor începe să prescrie reţete şi în sistem electronic, în paralel cu prescrierile pe hârtie. Ministrul Sănătăţii, Vasile Cepoi, a explicat că au existat unele disfuncţionalităţi, motiv pentru care prescrierea electronică s-a amânat, urmând ca ea să fie pusă în aplicare începând cu 1 iulie. Dacă nu vor fi probleme, spune ministrul, noul tip de reţetă va deveni obligatoriu din august, în iulie prescrierea fiind doar experimentală. Reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) spuneau, anterior, că prescrierea reţetei electronice va putea fi implementată începând din 1 iulie, iar până la sfârşitul anului 2012 noul sistem va fi utilizat în paralel cu cel actual. Reamintim că ministrul Sănătăţii s-a întâlnit zilele trecute cu reprezentanţii CNAS la şedinţa Colegiului Ministerului Sănătăţii (MS). Cu această ocazie, Cepoi a cerut conducerii CNAS să îi prezinte, în regim de urgenţă, o informare cu privire la implementarea sistemului de prescriere prin reţeta electronică, se arăta într-un comunicat de presă al MS. Softul pentru reţeta electronică este funcţional, fiind făcute demonstraţii în acest sens, însă reprezentanţii CNAS nu ştiu să-l folosească şi să dea acces medicilor de familie în sistem, a declarat, vineri, fostul director al CNAS, Dorin Ionescu. Potrivit lui Ionescu, medicii de familie ar fi putut accesa softul din 1 iunie, dacă reprezentanţii CNAS le-ar fi permis accesul la acesta. Şi preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie, Rodica Tănăsescu, spunea că în 1 iunie nu erau făcute modificările la soft necesare pentru ca medicii să poată utiliza aplicaţia de eliberare a reţetei electronice. Potrivit reprezentanţilor Siveco, sistemul CNAS pentru reţeta electronică a fost testat pentru 10.000 de conectări pe secundă, ceea ce înseamnă, teoretic, 1,5 milioane de reţete pe zi, în condiţiile în care, potrivit datelor din Sistemul Informatic Unic Integrat, în România se eliberează, lunar, 3-3,5 milioane de reţete. La finele lunii, reprezentanţii CNAS spuneau că sistemul reţetei electronice nu şi-a propus în primul rând să elimine frauda, chiar dacă se insistă foarte mult pe acest subiect. „Nu am inventat noi această noţiune. Există organisme specializate care au în vedere acest lucru şi care spun că, în cele mai performante sisteme, frauda se situează undeva între 7% şi 10%. Am trimis şi noi nişte date acestei agenţii europene şi ne aşteptăm ca estimarea lor să fie undeva sub o valoare de 10-15%. Elementul important este acela de a uşura munca colegilor practicieni, de a îmbunătăţi siguranţa pacienţilor şi de a crea acea bază de date”, spunea Dorin Ionescu. Reţeta va avea două componente: componenta de prescripţie şi componenta de eliberare. În varianta online, pentru a funcţiona, medicul trebuie să se autentifice cu un certificat digital, iar pacientul, cu CNP. Medicul poate face prescripţia, care începe prin identificarea pacientului, apoi verifică dacă este asigurat şi care sunt drepturile pe care le are prin asigurare.