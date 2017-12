Reţeta lui Băsescu pentru 2012

Relaxat şi degajat - deşi s-a pus, totuşi, la costum şi cravată - preşedintele a lansat, de la Neptun, o canonadă de impresii şi aprecieri prin care face ordine în actualitatea internă şi externă. După ce şi-a pus la punct rivalii, acuzându-i de imaturitate (Ponta) şi masochism (Antonescu), a dat niţel cu barda şi în aliaţi: Cseke a făcut bine că a plecat - n-a reuşit decât să cheltuiască bani aiurea; de ce cred ungurii că autonomia CNAS e una şi a Ţinutului Secuiesc e alta?; Patriciu a lansat zvonul numirii sale ca premier prin \"slugoii\" de la televiziuni, pe care-i plăteşte; iar lui MOrar i-a zis de la obraz să nu mai facă show-uri televizate la DNA. Un aspect important atins în cadrul şuetei de pe litoral a fost acela al apropiatelor alegeri. Parţialele din Maramureş şi Neamţ i-au prilejuit o constatare limpede: USL este şi va fi un eşec electoral! Dacă nu va fi, Constituţia îi pune în mână atu-urile necesare pentru a elimina perspectiva preluării puterii de către o formaţiune artificială condusă de către un imatur şi un leneş, pe care nu-i va trece niciun moment prin cap să-i nominalizeze. Şi, la acest punct, preşedintele îşi dezvăluie strategia pentru 2012. E simplă ca bună-ziua. Articolul 103 din Constituţie se referă, fără echivoc, la partide, nu la alianţe. Deci, dacă un partid obţine 51% din voturi el, ca preşedinte, nu mai face nicio discuţie: îi pune şefului acestuia în mână cheile guvernării. Altminteri face discuţii, dar îl numeşte pe liderul partidului cu cele mai multe voturi. Or, după toate socotelile rezultă că acesta va fi tot PDL-ul. Care, chiar dacă nu poate, pe loc, să facă o majoritate simplă, are posibilitatea să repete scenariul din 2004: să dizloce pe unul dintre membrii alianţei - pentru că alianţele azi sunt mâine nu sunt! Iar lecţia acestor parţiale arată clar că nici împreună PSD şi PNL nu reuşesc să facă o majoritate simplă, iar chiar dacă ar face-o nu le-ar fi de folos, pentru că el, preşedintele, nu poate să discute cu alianţe. Nu-l lasă Constituţia! Articolul 103! Reţeta guvernării 2012 - 2016 pare deja pusă la punct. Din păcate, pentru democraţie, nu pentru vreuna dintre părţi, USL nu apare, cu un an înainte de scrutin, ca o construcţie solidă, aptă să reziste în faţa manevrelor conjugate ale partidului-stat. A dovedit-o situaţia de la Neamţ, unde vulpoiul Pinalty s-a prins că dacă defilează cu Udrea şi Boc îşi micşorează şansele. Aşa că a preferat, în locul portocaliului deja compromis, un verde mai proaspăt şi mai derutant, prin sugestia de schimbare pe care o poate da naivilor.