Reţete vechi de sute de ani şi ceaiuri din plante dobrogene

La Jupiter, în faţa teatrului de Vară, voia bună continuă. Ieri a fost prima zi a concursului din cadrul Festivalului Tinereţii dedicat muzicii şi dansului popular. Potrivit directorului festivalului, Viorel Stoica, competiţia de cântece populare a fost deschisă de prima categorie înscrisă, cea a copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 şi 9 ani. În acelaşi timp, târgul de produse tradiţionale, eveniment ce face parte din Festivalul Tinereţii, a înregistrat un succes mult mai mare decât în ziua deschiderii, 27 august. Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Dana Popa, a declarat că din ce în ce mai mulţi turişti se opresc în faţa corturilor de la Teatrul de Vară şi degustă produsele tradiţionale ale celor 12 producători veniţi din toate regiunile ţării. Am stat şi noi de vorbă cu Iulia Corău, din comuna Botiza, judeţul Maramureş, care tocmai pusese la fiert câteva sute de sarmale făcute după o reţetă veche de mai bine de 300 de ani. „Toate produsele pe care le gătim aici, sarmalele şi plăcintele cu brânză, ceapă şi mărar, sunt atestate ca produse tradiţionale. Cu aceste sarmale am câştigat locul I la un concurs de gătit în aer liber”, se laudă Iulia Corău. Faţă de sarmalele obişnuite, reţeta sa are un ingredient utilizat de strămoşi: păsatul, adică făină mare, măcinată. „Pe atunci, orezul nu se prea găsea şi se folosea acest ingredient care ajută foarte mult la digestie”, povesteşte femeia. Ea a spus că i-ar plăcea foarte mult să aibă propriul restaurant unde să gătească după reţetele ei vechi, dar, până atunci, găteşte cu drag pentru turiştii care îi calcă pragul pensiunii din Maramureş. La târgul de produse tradiţionale am întâlnit-o şi pe dobrogeanca Irina Stanca, biolog de profesie, pasionată de plantele tradiţionale. „Expun plante tradiţionale din flora spontană dobrogeană. Ele au o multitudine de funcţii: şovârvul (origanum vulgare), de exemplu, este considerat cel mai bun antioxidant, dar îl folosim şi pe post de condiment în mâncare. Am adus şi un amestec de ceaiuri frumos colorate în care am pus trandafirul, folosit şi în gospodărie. Din petalele sale putem extrage ulei, foarte bun pentru ten, sau oţet. De asemenea, petalele, combinate cu miere, sunt foarte bune pentru tratarea unor afecţiuni minore specifice copiilor”, a declarat biologul. Târgul poate fi vizitat până pe 1 septembrie, iar concursul de folclor se desfăşoară, în fiecare seară, de la ora 20.30, la Teatrul de Vară din Jupiter, intrarea fiind liberă.