Reţinuţi pentru proxenetism

Poliţiştii constănţeni au organizat, joi seara, o amplă acţiune pe linie de proxenetism, în urma căreia trei bărbaţi au fost reţinuţi. La razie au participat poliţiştii de la Investigaţii Criminale, lucrători ai Secţiilor de Poliţie 1, 3 şi 5, luptătorii DIAS şi ofiţeri ai Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, sub coordonarea unui procuror. Poliţiştii deţineau informaţii cu privire la activitatea de proxenetism a trei constănţeni care exploatau sexual minore. Oamenii legii au pus la cale un flagrant. Un poliţist sub acoperire a intrat în legătură cu presupuşii proxeneţi sub pretextul că vrea o partidă de sex şi le-a oferit 250 de lei, lui Iusein Ali, de 36 de ani, zis Paceal sau Marcel şi Sunai Suliman, de 33 de ani, zis Grasu, pentru a întreţine relaţii sexuale cu o minoră de 17 ani. După încheierea tranzacţiei, cei doi proxeneţi au fost reţinuţi. Ulterior a fost reţinut încă un proxenet, Asan Ali, de 39 de ani, zis Asan sau Piticul, cel care exploata sexual două minore. Conform anchetatorilor, prostituatele îşi desfăşurau activitatea pe strada Caraiman, în apropierea barierei CFR. Poliţiştii au efectuat şi patru percheziţii, trei dintre ele la domiciliile suspecţilor şi o alta într-un imobil din Constanţa unde erau duse minorele pentru a întreţine relaţii sexuale cu clienţii racolaţi. Una dintre percheziţii a avut loc pe strada I.G. Duca, în zona Piaţa Griviţei. Zeci de poliţişti şi mascaţi au împânzit zona, lor alăturându-li-se sute de vecini care priveau curioşi ce se întâmplă. Zeci de rude şi vecini ai unuia dintre suspecţi au încercat să-i intimideze pe mascaţii care l-au urcat în duba poliţiei pe unul dintre suspecţi dar luptătorii DIAS au calmat spiritele încinse. După audieri, Iusein Ali, Sunai Suliman şi Asan Ali au fost reţinuţi 24 de ore pe bază de ordonanţă. Procurorii nu au oferit detalii despre acest caz pentru a nu periclita cursul anchetei, întrucât reţeaua de proxenetism ar putea fi mult mai vastă.