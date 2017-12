Retrocedare penală marca Băsescu

Consiliul Naţional al PSD a aprobat cu unanimitate de voturi, solicitarea preşedintelui PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, privind semnarea unei plîngeri penale împotriva preşedintelui Traian Băsescu, vizînd modul în care a retrocedat clădirea Ciclop. Mazăre a mulţumit Consiliului Naţional pentru votul acordat, considerînd că acesta este un premiu pe care îl primeşte pentru cîştigarea alegerilor în Constanţa. Preşedintele PSD Constanţa consideră că procurorii DNA, care îl anchetează de patru ani, ar fi trebuit pînă acum să se sesizeze în ceea ce priveşte ilegalităţile comise de Traian Băsescu pe vremea cînd era primar al capitalei, în loc să piardă vremea scotocind şi-n gaură de şarpe, doar-doar or găsi ceva care să îl întineze pe Mazăre. „Întîi să vă explic de ce sînt în ţinută militară: pentru că de patru ani de zile sînt în război cu procurorii politici ai lui Băsescu, la fel ca soldaţii din Afganistan. Acest cavaler al dreptăţii, care este preşedintele Traian Băsescu este plin de bube rîioase. Băsescu a retrocedat, în vremea cînd era primar al Bucureştiului, clădirea Ciclop de pe Calea Victoriei, într-un mod revoltător de ilegal“, a precizat Mazăre. Potrivit, cotidianului central „Jurnalul Naţional“, cei care au revendidat clădirea Ciclop, aşa-zişi moştenitori ai familiei Bragadiru, au pierdut definitiv în instanţă, dar, la nici o lună după, Traian Băsescu le-a retrocedat respectiva clădire prin dispoziţie de primar general, încălcînd decizia instanţei. Mazăre a arătat că este curios să vadă cum va ancheta Daniel Morar această retrocedare. El a adăugat că se pregăteşte continuarea mandatului lui Daniel Morar, în condiţiile în care, împotriva socrului actualului ministru al Justiţiei, implicat în devalizarea Băncii Internaţionale a Religiilor, urmărirea penală deschisă de procurori a fost închisă de către Daniel Morar în condiţii nu tocmai ortodoxe. „Pun pariu că DNA va fi condus în continuare de Daniel Morar“, a mai spus Mazăre, indicînd că după blocarea respectivei acţiuni din justiţie, ministrul de resort îl va propune tot pe Morar pentru şefia DNA.

Plîngerea lui Mazăre, asumată de Consiliul Naţional al PSD

Demersul lui Radu Mazăre a fost apreciat toţi membrii Consiliului Naţional al PSD. Miron Mitrea a precizat că este un demers normal, după ce timp de patru ani Radu Mazăre a fost persecutat politic de procurorii lui Băsescu. „Mi se pare un gest firesc, ceea ce face Radu Mazăre. Patru ani a fost hăituit de procurorii DNA, fără a-i fi găsită nici o problemă. Radu Mazăre nu a fost singura ţintă a poliţiei politice a lui Băsescu. Şi eu şi Năstase şi mulţi alţii am suferit la fel. Aşa că, plîngerea penală împotriva lui Băsescu este absolut normală şi era firesc să fie asumată de întreg Consiliul Naţional“, a precizat Miron Mitrea. La rîndul său, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a declarat: „Subscriu ideii lui Radu Mazăre. Dacă ar fi, aş pune deja rezoluţie. Nu este normal ca timp de patru ani să fii hăituit de procurorii DNA şi de poliţia politică a lui Traian Băsescu, fără a ţi se găsi ceva. În aceşti patru ani, PSD-ul a fost vînat de procurorii lui Traian Băsescu. PSD a trăit perioada cea mai dificilă din istoria sa. Am fost un fel de grădină zoologică, oaia neagră, răţuşca cea urîtă, grupul de dinozauri. Am reuşit să trecem peste asta pentru că am fost uniţi. Cred că procurorii ar trebui să îşi îndrepte atenţia acum şi spre adevăratele dosare de corupţie“, a declarat Adrian Năstase. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa este de părere că plîngerea penală formulată de Radu Mazăre şi însuţită de Consiliul Naţional al PSD, trebuie tratată cu cea mai mare seriozitate de procurori, dar nu crede că se va întîmpla aşa ceva. „Iniţiativa lui Radu Mazăre este cît se poate de legitimă. Ceea ce se întîmplă este strigător la cer. Pe deoparte, Radu Mazăre, angajaţii primăriei Constanţa, cei ai Consiliului Judeţean, sîntem anchetaţi de patru ani de poliţia politică a lui Băsescu într-o mie de dosare în care nu s-a reuşit să se formuleze nici măcar o acuzaţie, pe care să o poată trimite în instanţă, iar pe de altă parte, fostul primar băsescu, actual preşedinte, retrocedează o mare proprietate în mijlocul Bucureştiului, Ciclop, care valorează zeci de milioane de euro, unor cetăţeni asupra cărora instanţa s-a pronunţat definitiv şi irevocabil că nu au calitatea de moştenitori. Iată cum se judecă cu două măsuri, şi acest demers de a face plîngerea penală de către întreg PSD, împotriva lui Traian Băsescu este normală şi benefică“, a precizat Nicuşor Constantinescu. Replica lui Băsescu nu a întîrziat să apară, acesta afirmînd prin purtătorul său de cuvînt că „regretă lipsa de maturitate a liderilor PSD“.