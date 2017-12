Retrocedările, pericol pentru staţiunile litorale

Hotelierii din staţiunea Mamaia s-au bucurat că au rezolvat problema plajelor, care acum sunt în administrarea lor, în baza contractelor semnate cu Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, dar au o altă problemă: revendicarea terenurilor. Preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, spune că staţiunile ar putea să dispară în câţiva ani dacă retrocedările de terenuri din zonele turistice vor continua. „Ne trezim cu revendicări în staţiuni. Este extrem de grav ce se întâmplă la ora asta în staţiunile turistice unde în faţa hotelurilor vezi pe câte unul cu 400-500 de metri din anul 1912, a avut el acolo nu ştiu ce proprietate. Cred că acestea sunt numai aranjamente”, a declarat Nicolae Bucovală. El a menţionat că în multe cazuri investiţiile sunt blocate de aceste revendicări. „Se trezesc colegi de-ai mei că au terenul de sub hotel revendicat, terenul de sub restaurant revendicat, în faţa hotelului parcarea este revendicată. În aceste condiţii nu mai investeşte nimeni. Am mai ridicat această problemă de mai multe ori şi am întrebat de ce nu sunt oamenii despăgubiţi la Fondul Proprietatate? Nu am primit niciun răspuns”, a spus Bucovală. Preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia consideră că trebuie create condiţii pentru investitori. „Dai 10 milioane de euro pentru un hotel şi te trezeşti că în jurul tău vin fel de fel de oameni care spun că au avut teren aici. Nu se poate aşa ceva. Staţiunile au fost proiectate în anii 60 pe aceste terenuri, nu poţi veni cu revendicare pentru o palmă de pământ într-o staţiune. Noi nu ne putem dezvolta în condiţiile astea”, a explicat Nicolae Bucovală.