Retrospectiva filmului românesc, la Bruxelles

Proiecţia primului lungmetraj românesc, superproducţia „Independenţa României" din 1912, a încheiat, miercuri, la Cinemateca regală din Bruxelles, retrospectiva filmului românesc din luna aprilie. Suita de filme a acoperit o istorie de un secol, de la fondatorii cinematografiei naţionale până la reprezentanţii noului val, răsplătiţi prin numeroase premii internaţionale. Filmul „Independenţa României" (1912), de Grigore Brezeanu şi Aristide Demetriade, a fost prezentat de istoricul de film Bujor T. Rîpeanu, acompaniat live de pianista de jazz Ramona Horvath.

EVENIMENT DE MAXIMĂ VIZIBILITATE ÎN PRESA BELGIANĂ „Au fost 23 de filme pe parcursul lunii aprilie. Sunt filme care scriu, practic, istoria de un secol a cinematografiei româneşti, de la primul film proiectat astăzi, primul film artistic românesc, realizat în 1912, „Independenţa României”, până la filme din 2012. Este un arc peste timp, de la fondatorii cinematografiei româneşti la noul val, care s-a acoperit de premii în ultimul deceniu", a declarat directorul Institutului Cultural Român de la Bruxelles, Robert Adam, unul dintre organizatorii retrospectivei.

El a mai precizat că ciclul de filme româneşti s-a bucurat de multă vizibilitate la Bruxelles, radioul public belgian dedicând trei emisiuni retrospectivei, în timp ce presa scrisă belgiană a acoperit pe larg evenimentul.

UN SECOL DE CINEMATOGRAFIE ROMÂNEASCĂ Retrospectiva care marchează un secol de cinematografie românească a inclus 23 de filme semnate de regizorii consacraţi ai noului val - Cristian Mungiu, Corneliu Porumboiu, de cineaştii deceniilor trecute - Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, Elisabeta Bostan, Andrei Blaier, Dan Piţa, Mircea Daneliuc sau de clasici ai celei de-a şaptea arte - Grigore Brezeanu, Aristide Demetriade, Jean Georgescu.

Ciclul de filme a fost organizat de Cinemateca regală a Belgiei şi Institutul Cultural Român de la Bruxelles, cu o programare propusă de filmologul Dominique Nasta, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi al Arhivei Naţionale de Film.

Dominique Nasta este autoarea primului studiu despre cinematografia românească în limba engleză - „Contemporary Romanian Cinema: The History of an Unexpected Miracle" (2013), a cărui lansare va avea loc la Bruxelles, pe 4 mai.