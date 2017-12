Returul cu Valladolid, o bună repetiţie pentru Dinamo

Dacă nu au putut obţine un succes de prestigiu în faţa spaniolilor de la Pevafersa Valladolid, handbaliştii constănţeni au putut repeta, totuşi, pentru dificila partidă de miercurea viitoare, de la Bucureşti, împotriva celor de la Dinamo. Din înfrîngerile cu Valladolid HCM poate cîştiga mult la capitolul experienţă sau viteză de joc. S-a văzut modul în care o echipă mare, cu pretenţii pe măsură, ştie să conducă jocul, să arate prin evoluţie, atitudine şi determinare că este mai bună, orice ai încerca să faci. Se poate spune chiar că cele două eşecuri venite înaintea importantei dispute cu dinamoviştii pot arăta jucătorilor noştri nivelul la care se află, şi ceea ce trebuie făcut pentru a obţine un rezultat pozitiv cu Dinamo. Repriza a doua cu Valladolid a fost una apreciată atît de către staff-ul tehnic, cît şi de către jucătorii constănţeni. “Am cîştigat repriza a doua şi am făcut o foarte bună pregătire pentru jocul cu Dinamo, unul ce poate lămuri definitiv soarta titlului de campioană. Am timp să analizez foarte bine acest meci pînă la disputa cu Dinamo, pentru a învăţa cît mai mult din modul în care a jucat Valladolid, din modul în care spaniolii au profitat de fiecare greşeală. Putem învăţa din greşeli“, a afirmat Kurtes. Laurenţiu Toma este chiar mai optimist: “Dacă jucăm cum am făcut-o în a doua repriză cu Valladolid, cred că avem şanse mari de a cîştiga cu Dinamo. Avem timp să pregătim bine jocul de la Bucureşti, să nu mai facem greşeli, să ne mobilizăm mai mult în apărare, să fim mai atenţi în atac. Dacă vom munci mai mult, şansele vor fi de partea noastră“. HCM a cîştigat cu 19-16 repriza secundă a meciului cu Valladolid.

Oscar Perales crede că HCM va cîştiga campionatul

Unul din cei mai buni jucători ai Valladolid-ului în dubla manşă cu HCM, Oscar Perales, consideră că formaţia noastră a fost mai bună decît Steaua în această ediţie a Cupei Cupelor, internaţionalul spaniol pronosticînd că HCM va obţine un nou titlu naţional. “Noi am luat jocul foarte în serios, deşi cîştigasem la o diferenţă bună în tur. Am întîlnit şi Steaua în acest sezon, însă Constanţa mi s-a părut mai puternică. Este o echipă mai închegată, mai bună decît Steaua. Are şi un public foarte frumos, care a făcut o atmosferă frumoasă chiar dacă scorul nu le era favorabil. Este însă o diferenţă între ce se joacă în Spania sau Germania şi celelalte campionate. În Spania şi Germania valorile sînt apropiate, în orice moment o echipă aflată pe un loc fruntaş poate pierde în faţa unei formaţii din a doua jumătate a clasamentului. Acum poţi fi pe un loc de cupă europeană, iar etapa viitoare să fi în a doua jumătate a ierarhiei. Noi sîntem doar pe locul trei în Spania, în timp ce HCM, va fi probabil campioană fără probleme în România şi va juca iarăşi în Liga Campionilor“, a spus internaţionalul spaniol. Ieri, la Viena, a avut loc tragerea la sorţi a partidelor din semifinalele Cupei Cupelor la handbal masculin. În penultimul act, Kadetten Handball (Elveţia) va întîlni pe HSG Northorn (Germania), iar ZMC Amicitia Zurich (Elveţia) va juca împotriva celor de la Pevafersa Valladolid (Spania). Meciurile tur vor avea loc pe 25/26 aprilie, iar returul pe 2/3 mai.