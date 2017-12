Reunire cu lot numeros la FC Farul

După o lună de pauză, FC Farul Constanţa a reluat pregătirile în vederea celei de-a doua părţi a campionatului Ligii a II-a la fotbal, gruparea de pe litoral terminând sezonul de toamnă pe locul 9 în clasamentul Seriei 1. La prima şedinţă de pregătire, antrenorul Ştefan Petcu a avut la dispoziţie 36 de jucători, dintre care 14 au venit în probe. Dintre cei care au evoluat şi în primele 17 etape, s-au prezentat G. Curcă, Vl. Neagu - portari; Băjan, Niţescu, Buzea, Bumbac, Mansur, Pâslaru, I. Florea, Bolat, Coconaşu, Tothăzan, Ivanovici, Coteanu, Anton, Tudor, Tarek, Silvăşan, Igiroşanu şi Butoi - jucători de câmp. Printre noutăţi s-au numărat doi foşti mijlocaşi ai Farului, Stăncioiu (liber de contract) şi Scărlătescu (Dinamo Bucureşti), patru tineri jucători veniţi sub formă de împrumut de la FC Viitorul - Blăniţă, Paraschivoiu, Păiuş şi M. Dan, fundaşul Ghinea (Săgeata Năvodari), C. Creţu (Dacia Mioveni), Cr. Cristea (liber de contract) şi M. Cristea, ultimul crescut de un club de prima ligă din Franţa.

„Avem mulţi jucători şi mai aşteptăm câţiva în zilele următoare. Ne dorim să avem câte doi jucători pe fiecare post, dar trebuie să vedem ce valoare au cei veniţi în probe. Joi vom face o serie de teste fizice, iar sâmbătă am programat un meci cu trei reprize de câte 30 de minute, în care vom testa toţi jucătorii. Din lotul folosit în prima parte nu a plecat nimeni, însă 12 dintre ei îşi vor încheia contractele cu FC Farul. După ultimul meci de anul trecut am tras concluzii pripite şi nu puteam să dăm afară jucătorii care nu au dat randament, pentru că am rămâne fără soluţii”, a declarat Ştefan Petcu.

FĂRĂ CANTONAMENT Ca şi în pauza din vară, constănţenii nu vor avea un cantonament, urmând să efectueze pregătirea la propria bază sportivă. „Începând de săptămâna viitoare vom efectua câte două antrenamente pe zi. În a treia etapă a pregătirii, am programat şase meciuri amicale. Vom începe cu un adversar mai facil, din liga a treia, apoi vom întâlni o echipă din liga secundă. Pe 15 februarie, vom juca la Constanţa, cu Săgeata Năvodari, trei zile mai târziu vom da piept cu o altă formaţie din liga secundă, iar cu o săptămână înaintea debutului de campionat vom susţine ultima verificare, în fieful celor de la Dunărea Călăraşi”, a spus tehnicianul grupării de pe litoral, care a adăugat că principalul obiectiv al Farului rămâne calificarea în play-off: „Ne-am propus să formăm o echipă de viitor, iar sezonul următor să ne luptăm pentru promovare, cu condiţia să ne menţinem în acest an în liga secundă. În acest sezon, suntem mai degrabă spre play-out decât spre play-off, dar vrem să terminăm în primele şase clasate. Cu patru-cinci meciuri câştigate putem ajunge în play-off”.