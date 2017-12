Reuniune după 45 de ani

Actorii din distribuţia filmului „The Sound of Music / Sunetul muzicii” se vor reuni pentru prima oară, după 45 de ani, în luna octombrie, în emisiunea celebrei realizatoare de televiziune Oprah Winfrey. Julie Andrews, Christopher Plummer, Charmian Carr, care a interpreetat rolul Liesl, dar şi actorii care au interpretat rolurile celorlalţi şase copii ai familiei von Trapp vor povesti o serie de întâmplări petrecute în timpul filmărilor pentru acest lungmetraj de legendă, turnat în anul 1965 şi premiat un an mai târziu cu cinci premii Oscar, dar şi aspecte din vieţile lor de după acest film, devenit unul dintre cele mai populare musical-uri realizate în istoria cinematografiei. Emisiunea care va marca reunirea actorilor va fi difuzată pe 29 octombrie, au anunţat producătorii emisiunii The Oprah Winfrey Show.

Filmul „The Sound of Music / Sunetul muzicii” este difuzat cu regularitate la posturile de televiziune din lumea întreagă. Charmian Carr şi unii dintre ceilalţi copii din film s-au mai reunit în trecut, însă fără Julie Andrews, în vârstă de 74 de ani, interpreta călugăriţei neastâmpărate devenită guvernanta Maria, şi fără Christopher Plummer, în vârstă de 81 de ani, interpretul rigidului căpitan von Trapp, care îşi conduce familia în Austria cu puţin timp înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. Christopher Plummer, un renumit actor de teatru, a dorit în trecut să se distanţeze de acest film şi a refuzat să participe la o reunire a actorilor din distribuţia peliculei, organizată în 2005 pentru a celebra 40 de ani de la lansarea filmului, marcată de o lansare a acestuia pe suport DVD. Însă în februarie 2010, Plummer a declarat într-un interviu că s-a împăcat cu rolul care l-a făcut celebru, deşi din cauza acestuia, în anii care au urmat după peliculă, a fost distribuit doar în roluri de personaje crispate. „Nu detest filmul. Presa a înţeles mereu greşit acest aspect. Nu am urât deloc acel film. Pur şi simplu, nu am considerat că rolul meu era prea grozav”, a declarat Christopher Plummer.

Filmul „The Sound of Music / Sunetul muzicii” a câştigat cinci premii Oscar în 1966, inclusiv pentru cel mai bun film, iar coloana sonoră a peliculei, ce include cântece celebre precum „My Favourite Things” şi „Edelweiss” este una dintre cel mai bine vândute coloane sonore de film din toate timpurile, fiind premiată cu 12 discuri de platină.