Reuniune inedită pentru jumătate din distribuţia serialului „Friends”

Zvonurile care au circulat recent pe seama unei posibile reuniuni a îndrăgitelor personaje din serialul „Friends / Prietenii Tăi” sunt, cel mai probabil, neadevărate, dar un clip realizat pentru emisiunea lui Ellen DeGeneres în care apar o parte dintre „prieteni” îi va bucura cu siguranţă pe fanii show-ului. În amuzantul videoclip Jennifer Aniston şi-a unit forţele cu vechii colegi Courteney Cox şi Matthew Perry într-un spot promoţional pentru o ediţie a emisiunii de divertisment The Ellen DeGeneres Show. Jennifer Aniston, cea care a jucat rolul lui Rachel Green în iubitul serial, îl vizitează în acest clip pe Matthew Perry, interpretul lui Chandler Bing, pentru a-i cere nişte sugestii privind intervenţia pe care urmează să o aibă în calitate de co-prezentatoare a emisiunii lui Ellen DeGeneres. Matthew Perry o salută cu indiferenţă pe fosta sa colegă de platou şi este în mod evident luat pe nepregătite de vizita ei matinală, părând să vrea să o evite, printr-un discurs despre cum s-au văzut foarte rar de la terminarea serialului. După ce îl confundă pe Matthew Perry cu David Schwimmer, colegul lor care a jucat rolul lui Ross Geller, Jennifer trece mai departe şi îi explică entuziasmată că are nevoie de sugestiile lui în comedie pentru apariţia în show-ul lui Ellen. Zgârcit cu vorbele de încurajare sau de prietenie, Matthew Perry o asigură pe aceasta că se va descurca de minune cu siguranţă. Deodată, pe uşă iese actriţa Courteney Cox, interpreta jumătăţii lui Chandler în serial. Pentru câteva secunde, cei trei stau fără să spună nimic şi privesc unul la altul într-o atmosferă jenantă, pe un fundal sonor care parodiază o scenă de suspans. Confruntarea celor trei continuă cu o ceartă, Jennifer sugerând că cei doi stabiliseră o reuniune sub forma unei aventuri.

Surprizele continuă pentru Jennifer Aniston, în scurt timp şi Portia de Rossi, iubita lui Ellen DeGeneres, strecurându-se pe uşa casei lui Matthew Perry, urmată chiar de Ellen. Aceasta, în vârstă de 55 de ani, şi-a exprimat pe Twitter entuziasmul cu care aşteaptă emisiunea pe care o va găzdui împreună cu interpreta lui Rachel din „Friends”: „Mâine, buna mea prietenă Jennifer Aniston găzduieşte show-ul, iar Portia este invitată! Nu poate fi mai bun de atât”.