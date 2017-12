Revanşa lui Sergio Ramos

Fundaşul spaniol Sergio Ramos a surprins la loviturile de departajare contra Portugaliei, înscriind cu o execuţie extrem de tehnică, o “scăriţă” apropiată de cea folosită de italianul Andrea Pirlo în duelul cu Anglia, din sferturile de finală. Desemnat de UEFA cel mai bun jucător de pe teren, jucătorul lui Real Madrid a mărturisit că a decis de la început că va apela la o astfel de execuţie, din dorinţa de a-şi lua revanşa după ratarea din semifinale, cu Bayern Munchen, din semifinalele Ligii Campionilor.

„Sunt foarte mândru de echipă, de munca ei. A fost un meci dificil de la un capăt la altul. Noi am avut norocul de a avea cel mai bun portar din lume. În ceea ce mă priveşte, stabilisem de la început că voi da scăriţă. Am fost sigur de partea în care portarul o să plonjeze. După eşecul din semifinala retur din Liga Campionilor, mulţi s-au îndoit de mine la penalty-uri, dar eu am avut încredere. A fost un risc, dar am fost încrezător”, a spus fundaşul spaniol. După ce a şutat mult peste poartă în semifinala cu Bayern Munchen, Sergio Ramos a fost ţinta ironiilor suporterilor.