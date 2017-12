Revanşa... moldoveană

Dacă, pe vremuri, Iaşiul nici nu visa să atingă vreodată aura Farului, situaţia s-a schimbat dramatic în ultimele luni. Două victorii ieşene în precedentele întîlniri, motiv de reflexie şi dublă motivare pentru rugbyştii constănţeni. Sau chiar triplă, ţinînd cont de importanţa imediată a partidei de mîine dimineaţă, de pe Stadionul „Farul”. Una decisivă pentru calificarea în play-off-ul Diviziei Naţionale de rugby. Concret, după înfrîngerea din tur, 13-25 la Iaşi, echipa antrenată de Gheorghe Florea şi Florea Opriş are nevoie de victorie la cel puţin 13 puncte, pentru a putea beneficia de avantajul rezultatelor directe, în cazul egalităţii de puncte. Optimismul este starea ce caracterizează vestiarul alb-albaştrilor, convinşi că înfrîngerile au fost nedorite accidente, iar meciul de mîine are ca unică variabilă diferenţa de scor în favoarea rugbyştilor noştri. „Nu este un meci pe viaţă şi pe moarte. Miza este mare, adevărat, dar Farul are altă faţă şi toată lumea se va convinge sîmbătă. Vom evolua cu încredere şi valoare, vom învinge Iaşiul, luînd şi punctul bonus”, este de părere antrenorul Gheorghe Florea. „Sper să terminăm odată cu seria meciurilor proaste contra Iaşiului. Să îi învingem la scor! Toată săptămîna ne-am concentrat pentru asta, vom tranşa rapid victoria”, spune convins şi căpitanul Darie Curea. În lotul nostru nu există indisponibilităţi, singura îngrijorare, pilierul Răzvan Crăciunescu (care a acuzat o întindere şi nu s-a antrenat la capacitate maximă) fiind recuperat pînă la ora meciului. Partida din prima etapă a returului seriei a doua, RCJ Farul - Politehnica Iaşi, arbitrată de bucureşteanul Radu Petrescu, începe la ora 10.00 (intrarea pe stadion este liberă) şi va fi transmisă în direct de TV Neptun.