Revedere emoționantă între fostele glorii ale Farului

Personalitățile care au făcut istorie pentru FC Farul și fotbalul constănțean s-au reunit ieri, la restaurantul „Vraja Mării”, pentru a fi prezenți la o acțiune inițiată de Ștefan Petcu, sprijinit de Stelian Carabaș și Sorin Tufan, și intitulată „Respect!”. La masa festivă au fost invitate peste 30 de foste glorii ale echipei-fanion a fotbalului din orașul de la țărmul mării din diferite generații. La apelul lansat de organizatori au răspuns prezent Constantin Tîlvescu, Petre Comăniță, Constantin Funda, Dima Tararache, Gheorghe Drogeanu, Paul Peniu, Ion Codin, Mihai Turcu, Florea Bălosu, Constantin Gache, Dumitru Nistor, Dumitru Sărăcin, Ioan Ghirca, Teodor Pilcă, Constantin Mareș, Ilhan Mustafa, Constantin Tănase, Vasile Mihu, Gheorghe Popa și Aurel Constantin, ultimul fiind singurul care mai activează în cadrul FC Farul.

ȘTAFETA TREBUIE DUSĂ MAI DEPARTE

„Este o acțiune pe care am inițiat-o anul trecut și care se adresează mai multor generații. Am mai avut trei evenimente în acest an, la care au participat cei mai tineri, la Mangalia, unde s-a jucat un meci amical cu Dinamo, la Dobrici, unde a avut loc o partidă contra gazdelor, și la Constanța, când s-a disputat revanșa cu bulgarii. Sper să devină o tradiție această întâlnire și țin să mulțumesc celor care m-au sprijinit, în special lui Dima Cușu, care ne-a pus localul la dispoziție”, a spus Petcu. „Este o acțiune lăudabilă din toate punctele de vedere, dar mai ales sufletește. Este o întâlnire între personalitățile și valorile Farului, iar această revedere trebuie savurată. Tot ce vorbim este constructiv și cred că ar fi trebuit să fie aici măcar un reprezentant din actuala conducere a clubului”, a spus decanul de vârstă, Constantin Tîlvescu, ajuns la venerabilă vârstă de 79 de ani. „Este un eveniment de aducere aminte a ceea ce am însemnat noi pentru FC Farul în diferite perioade. Această întâlnire îmi trezește amintiri extraordinare, mai ales că cei mai tineri dintre noi au ajuns la 60 de ani. Sper ca generația tânără, gen Carabaș sau Tufan, să preia ștafeta și să o ducă mai departe. Dorim ca spiritul Farului să reînvie și, cât mai suntem în putere, sper să ne întâlnim în fiecare an”, a adăugat Paul Peniu. Cei prezenți și-au pus semnăturile pe o minge adusă de unul dintre apropiații clubului în urmă cu mulți ani, Gigi Făget, și s-au imortalizat împreună într-o fotografie, pentru a avea o amintire de la această întâlnire.