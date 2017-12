Revelion cu repetiție la Madrid

Mii de persoane s-au reunit marţi seara în Puerta del Sol, celebra piaţă din centrul Madridului, pentru a sărbători sosirea lui 2015 cu o zi înainte. Mulţimea a aclamat în momentul în care orologiul de la Real Casa de Correos, o clădire din secolul al XVIII-lea care este sediul Guvernului regiunii Madrid, a anunţat miezul-nopţii, cu 24 de ore înainte de începerea oficială a anului 2015. Oficialii municipalităţii testează în fiecare an acest mecanism la 30 decembrie, pentru a se asigura că va funcţiona fără probleme pe 31, iar o mulţime tot mai numeroasă în fiecare an vine în piaţă pentru a asista şi a încerca să celebreze în avans trecerea în noul an. Mulţi declarau marţi seara că au venit pentru a evita mulţimea ce a invadat centrul Madridului aseară, pentru numărătoarea inversă pentru întâmpinarea lui 2015 în Puerta del Sol, urmărită în direct la televiziune de milioane de spanioli. În timp ce răsunau cele 12 bătăi de la miezul-nopţii, mulţi au respectat obiceiul spaniol care constă în înghiţirea unei boabe de strugure la fiecare dintre cele 12 bătăi, pentru a avea noroc şi bucurie în următoarele 12 luni. În lipsa strugurilor, unii folosesc cartofi prăjiţi sau alune îmbrăcate în ciocolată. Zeci de poliţişti controlau petrecăreţii la sosirea în piaţă şi verificau genţile, pentru a evita aducerea sticlelor.