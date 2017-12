Revelion fără zăpadă

Meteorologii anunţă pentru ultima zi a acestui an, în estul şi sud-estul ţării, cer mai mult noros şi precipitaţii slabe pe arii restrînse, sub formă de ninsoare. Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în acest sfîrşit de an nu vor fi ninsori abundente, nici intensificări ale vîntului, nici temperaturi foarte scăzute. Maximele se vor situa între -4 şi 5 grade, iar minimele între -10 şi 0 grade, mai coborîte în centrul ţării. Specialiştii ANM consideră că aceste temperaturi sînt normale pentru actuala perioadă. În zonele joase va fi ceaţă asociată cu depunere de chiciură. În primele trei zile ale lui 2008, fenomenul predominant va fi ceaţa, care va persista în zonele joase. Pe această cale, meteorologii ţin să atragă atenţia şoferilor care vor porni la drum că ceaţa şi poleiul vor fi nelipsite pentru perioada imediat următoare.