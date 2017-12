Revelion pentru 400 de persoane

Primăria oraşului Cernavodă va organiza, şi anul acesta, un revelion cu multe surprize pentru cernăvodeni. Mariana Mircea spune că, din 2008, de când este primar, revelionul este accesibil pentru majoritatea locuitorilor. Astfel, în fiecare an, administraţia locală organizează revelion pentru circa 400 de persoane cu numai 50 de lei de persoană. Situaţia se repetă şi în acest an, meniul fiind unul asemănător celorlalte localuri: aperitiv, friptură, sarmale, tort şi diverse băuturi, iar programul artistic este întreţinut de o formaţie muzicală pe gustul tuturor. Bineînţeles că nu lipseşte şi obişnuita tombolă de revelion, care, anul acesta, oferă câştigătorilor obiecte electrocasnice. Primarul Mariana Mircea spune că, la miezul nopţii, locuitorii oraşului sunt aşteptaţi în faţa Primăriei ca să sărbătorească împreună trecerea în noul an şi să urmărească un foc de artificii asigurat de Primărie.