Revelion sub spectrul sărăciei

Revelionul se apropie cu paşi repezi, dar cumpăna dintre ani este marcată, pentru majoritatea constănţenilor, de situaţia economică dificilă din România. La anumite localuri se aranjează să se aducă băutură sau mâncare de acasă, ca să iasă mai bine din punct de vedere financiar cei care nu vor să stea acasă de Anul Nou. Însă pentru alţii nu există nici măcar această posibilitate, majoritatea pensionarilor petrecând Revelionul acasă, nu neapărat pentru că preferă liniştea căminului propriu la trecerea în noul an. „Nu ne ajung banii nici măcar pentru medicamente, ce să mai vorbim de o ieşire la un restaurant sau să plecăm din localitate. Cu ani în urmă plecam la munte, cine stătea acasă înainte de 1989? Mergeam câte o săptămână pe la Slănic, pe la Sinaia. Acum stăm acasă de Revelion, cum stau şi copiii mei, care sunt bugetari. După 30 de ani de muncă am doar 680 de lei pensie, aşa că îmi doresc ca noul an să aducă măcar ieftinirea medicamentelor”, a spus o pensionară, Aurelia Lungu. Alt pensionar, Vasile Antemir, a spus că va petrece Revelionul ca orice bătrân cu o pensie mică, adică acasă, adăugând că se simte umilit că munca generaţiei sale a fost distrusă în 20 de ani, iar cei de o vârstă cu el nu pot celebra cum se cuvine trecerea dintre ani.

FRICA DE A SPERA ÎNTR-UN AN MAI BUN. Nu numai pensionarii stau acasă de Revelion, ci şi unii dintre concitadinii care sunt bugetari nu au altă variantă de a primi noul an. “Suntem o familie de bugetari, deci stăm acasă. Nu avem altă variantă. Ne ajutăm financiar copiii ca măcar ei să poată petrece Revelionul într-un restaurant. Abia aştept să treacă anul ăsta prost, dar nici următorul parcă nu ar fi bine să vină dacă e ca ăsta. Mi-e şi frică să sper că va fi mai bun, ca să nu mai fiu dezamăgită din nou. Mă întreb doar cum mai rezistăm în condiţiile astea”, a spus o bugetară, Maria Paraschiv.

MOMENT PREA IMPORTANT PENTRU A NU FI TRATAT CA ATARE. Deşi criza a fost resimţită de toţi constănţenii, unii dintre ei ţin să marcheze trecerea în noul an cum se cuvine, fiind de părere că trebuie ignorat contextul social, importantă fiind clipa. “Voi petrece Revelionul la restaurant, împreună cu familia şi cu prietenii, la fel ca anul trecut. Chiar dacă criza şi-a pus amprenta pe anul care se termină, cumpăna dintre ani merită marcată cum se cuvine, fără a se ţine cont de bani”, a precizat un angajat în mediul privat, Lucian Lupescu.