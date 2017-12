Revelionul în lume

NOAPTEA DINTRE ANI Lumea a sărbătorit sosirea anului 2013 de la Sydney la New York, prin focuri de artificii, concerte şi ciocnind pahare, dar evenimentul nu a fost lipsit de incidente, uneori cauzatoare de victime. La New York, un milion de persoane au salutat începutul noului an în Times Square, cu tradiţionala coborâre a sferei de cristal multicolore, timp de 60 de secunde, până la miezul-nopţii, în josul unui pilon. Festivităţile au fost precedate de anunţul privind încheierea unui acord bugetar între Casa Albă şi adversarii săi republicani, permiţând SUA să evite, la limită, cura de austeritate forţată a ”vârfului fiscal” şi să îndepărteze teama de o nouă criză economică internaţională.

SPECTACOL CU ARTIFICII În faţa a sute de mii de persoane, cântăreaţa Kylie Minogue a apăsat pe buton, pentru tradiţionalul foc de artificii de la Sydney, care a iluminat opera în formă de pânze de corabie. După trei ore, Hong Kong prelua ştafeta cu un festival strălucitor de opt minute, la malul mării, cu un zgârie-nori pe fundal şi aclamat de aproximativ 100.000 de persoane. Phenian, capitala Coreei de Nord, unde tânărul Kim Jong-Un a sărbătorit recent primul său an la putere, după moartea tatălui său, nu a făcut notă discordantă, sărbătorind venirea noului an cu un foc de artificii care ”să dea încredere şi speranţă într-un viitor mai bun”. Tot în Asia, mii de locuitori ai metropolei Shanghai s-au reunit pe malurile Huangpu, pentru o numărătoare inversă sub formă de film 3D proiectat pe faţada unei clădiri istorice. În Japonia, familiile au mers la temple, înainte de a se instala pentru a urmări emisiunea de televiziune de sfârşit de an Kohaku Uta Gassen, vizionată de 40% dintre japonezi. În Thailanda, un turist britanic de 22 de ani a fost ucis în timpul sărbătoririi Anului Nou, pe una dintre cele mai celebre insule ale ţării, în cadrul unei dispute între bandele rivale, pe o plajă, a anunţat poliţia, marţi. În Timorul Oriental, intrarea în noul an a avut o savoare deosebită, deoarece forţa internaţională a ONU s-a retras luni, după zece ani de la declararea independenţei. Pentru prima dată, Mynamarul budist, care traversează o perioadă de tranziţie democratică, după decenii de izolare, a sărbătorit evenimentul cu un spectacol pirotehnic la Rangoon. În Dubai, imensele focuri de artificii de la Burj Khalifa, cel mai înalt turn din lume, au iluminat turnul de sticlă şi oţel înalt de 828 de metri, pe fundalul muzical asigurat de Filarmonica din Praga. Un băieţel de 4 ani a fost împuşcat mortal, iar alte 400 de persoane au fost rănite de petarde în capitala filipineză Manila.

TRADIŢII RESPECTATE Festivităţile europene au început în Rusia, cu un foc de artificii în Piaţa Roşie din Moscova. Peste 1.000 de persoane s-au reunit la Berlin, în faţa Porţii Brandeburg, teatrul unui gigantic show muzical Welcome 2013. În Spania, numeroşi madrileni s-au reunit la Puerta del Sol, cu pahare de vin şi mult umor, în pofida ploii şi a recesiunii. La Rio de Janeiro, băştinaşii şi turiştii au asistat pe plaja Copacabana la un foc de artificii care a durat 16 minute, în timp ce cel din Londra, aclamat de 250.000 de spectatori, a încheiat un an bogat în evenimente, cu Jocurile Olimpice şi Jubileul reginei.

FESTIVITĂŢI INTERZISE Cele mai multe ţări din lume au spus ”La Mulţi Ani 2013!”. Au existat, însă, state unde Anul Nou nu aduce motive de bucurie şi unde toate festivităţile au fost anulate. Este cazul Venezuelei şi Indiei. India a intrat în 2013 la 20.30 ora României. Însă atmosfera nu a fost deloc una festivă. Evenimentele planificate au fost anulate, un omagiu adus unei studente care a murit după ce a fost violată într-un autobuz. Autorităţile din New Delhi au îndemnat oamenii să aprindă lumânări, pentru a-şi exprima solidaritatea cu victima. Nici venezuelenii nu au găsit motive de sărbătoare. Aceştia sunt îngrijoraţi de starea preşedintelui Hugo Chavez, care a suferit complicaţii după ce a fost operat pentru a patra oară de cancer, fiind anunţată o noapte de rugăciune pentru acesta.

SEZONUL BALURILOR Tradiţionalul sezon al balurilor vieneze s-a deschis în noaptea de Anul Nou cu Marele Bal din fostul palat imperial al Habsburgilor, Hofburg. Mii de invitaţi, în majoritate turişti străini, au dansat în ţinute de seară pe sunetele valsului vienez în saloanele maiestuoase ale fostului palat imperial. Punctul culminant al sezonului balurilor din capitala austriacă este Balul Operei, care va avea loc la 7 februarie. Între cele circa 250 de baluri, alte baluri marcante sunt cel al Orchestrei Filarmonice din Viena, de la 24 ianuarie şi cel al cafegiilor, de la 8 februarie.