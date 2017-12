Revelionul militarilor constănţeni în Irak

Trecerea dintre ani a fost sărbătorită şi în baza militară Tallil, în sudul Irakului, unde sînt dislocaţi militarii Batalionului 341 Infanterie „Rechinii Albi”. În dorinţa de a întîmpina Noul An în mod tradiţional, mai mulţi militari constănţeni au adus obiceiurile româneşti pe platoul de adunare din Camp Dracula. Pluguşorul militar a deschis programul de diverstisment. În văzduhul irakian au răsunat cuvintele „Aho, aho, soldaţi şi fraţi!” într-o ambianţă de pocnete de bice şi muget de bugă. Un alt obicei, „jocul caprei” a făcut deliciul participanţilor. Costumaţia, acompaniamentul muzical şi versurile fost răsplătite cu aplauze la scenă deschisă. Trecerea dintre ani fost sărbătorită prin organizarea unui revelion ostăşesc unde s-a pregătit o masă festivă de unde, fireşte, nu au lipsit bucatele tradiţionale. Militarii constănţeni au urmărit „live” Revelionul din ţară. Cu o jumătate de oră înainte de trecerea în noul an, la capela militară din campul românesc s-a oficiat un serviciu religios de către preotul militar al batalionului, lt. Dragoş Ciobanu. A fost o slujbă de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile primite în anul trecut şi pentru tot ce va fi de înfăptuit în 2009. Pentru militarii români, Revelionul a venit cu o oră mai devreme decît în ţară. Profitînd de acest context, „rechinii” dobrogeni au avut plăcerea de a spune de două ori, în aceeaşi noapte de Revelion: „La Mulţi Ani România, oriunde te-ai afla!” Împreună cu camarazii lor americani din Coaliţie, constănţenii au participat la un bal mascat ce s-a desfăşurat la Memorial Hall.

Prima zi din an, sub un soare arzător

Prima zi din an, sub semnul sărbătorii Sfîntului Vasile cel Mare, a sosit în Constanţa purtată pe fulgi de nea, iar în Irak, sub un soare deloc modest. Pentru unii dintre militarii Batalionului 341 Infanterie „Rechinii Albi” aflaţi în teatrul de operaţii din Irak şi, care se numesc Vasile, aniversarea numelui a fost atît momentul unei scurte retrospective dar, mai ales, ceasul cînd sărbătoriţii privesc în viitor cu maturitate şi optimism. Aflat în mijlocul camarazilor săi, mr. Gabriel Pătraşcu, purtătorul de cuvînt al „Rechinilor Albi”, ne-a relatat, în deja familiara corespondenţă pe care o realizează pentru constănţeni din baza românească de la Tallil, regiunea sudică Dhi Qar, cîteva gînduri de la cei care îşi servesc Patria, oriunde este necesar să îşi îndeplinească misiunile:

Cap. Vasile Răghiga: „Pentru mine este a doua oară cînd îmi sărbătoresc ziua onomastică într-un teatru de operaţii. Prima dată a fost în Kosovo, acum în Irak. Anul 2008 a fost un an bun, care mi-a oferit posibilitatea de a participa la o nouă misiune în afara ţării, dar cel mai deosebit a fost momentul de bucurie pe care l-am trăit cînd am fost prezent la serbarea de sfîrşit de an şcolar a băieţelului meu, care a luat premiul întîi. Pentru 2009 îmi doresc să am posibilitatea să stau cît mai mult cu familia şi să îmi duc premiantul la pescuit”.

Cap. Vasile Alexa: ”A fost un an în care am avut două priorităţi: prima, amenajarea casei, iar a doua, pregătirea şi participarea la această misiune. Îmi aduc aminte cu plăcere de momentul cînd am fost cu cei doi băieţi ai mei la meciul de fotbal Farul-Steaua. Puştii au fost foarte încîntaţi, le sînt dator cu o promisiune pe care am făcut-o la încheierea meciului, că vom merge din nou la stadion. Cînd voi ajunge acasă mai am de respectat o promisiune, aceea de a-i cumpăra celui mare un ATV, iar mezinului un calculator. Sper să şi pot să le îndeplinesc”.

Plt. Adj. Vasile Lazăr: „Pregătirea, urmată de participarea la misiune aici, în Irak, mi-au ocupat aproape tot timpul din anul care a trecut. Singurul regret pe care îl încerc este acela că nu am fost alături de băiatul meu pe 25 octombrie, cînd şi-a sărbătorit majoratul. Îmi doresc să ajung sănătos acasă ca să fiu alături de el la examenul de bacalaureat şi la cel de admitere la academie. Va fi un an plin de emoţii pentru mine. Astăzi, cu ocazia Sfîntului Vasile, am vorbit cu flăcăul meu la telefon şi i-am urat ”La Mulţi Ani”, cu ocazia onomasticii lui”.

Sergent Vasile Badea: “Fiind absolvent al promoţiei 2007 pe filieră indirectă, anul 2008 a însemnat pentru mine probarea statutului de subofiţer pe timpul participării la o misiune într-un teatru de operaţii. Totodată a însemnat şi acceptarea unei situaţii mai puţin plăcute, despărţirea de familie. Sînt din Buzău, iar la repartiţie am ajuns la Batalionul 341 Infanterie de la Topraisar. Spre ca în acest an să îmi întemeiez o familie şi să pot să ajung cu serviciul, acasă, în oraşul natal”.

Cap. Vasile Moloman: “Un an foarte bun în care am rezolvat foarte multe probleme, şi una dintre ele a fost aceea că am putut să îmi ajut mama care a avut nevoie de sprijin. Fiind legitimat la o echipă de fotbal care joacă în judeţeană, am avut şansa să particip la un meci de fotbal care pentru mine a fost de vis. Cînd am să ajung acasă, am să fac un tur al României cu familia. Pe timpul acestuia, am să le povestesc cît de frumoasă este ţară noastră, mai ales atunci cînd te afli la 2.350 de km distanţă de ea”.

Fruntaş Vasile Cosma: “O schimbare în bine. Participarea la această misiune m-a făcut ca să văd lucrurile altfel decît cum le ştiam. În anul care s-a încheiat a fost şi primul contact pe care l-am avut cu străinătatea. În 2009 sper să mi se îndeplinească un vis: acela de a-mi construi o casă!...”

Plt. Vasile Giurcă: „Pot să spun cu toată convingerea că a fost un an în care aşteptările mi-au fost împlinite. Pentru anul care tocmai a sosit îmi doresc să fiu mai înţelept, să am parte de sănătate şi să trăiesc mai multe clipe de bucurie alături de familie”.