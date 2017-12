Revenim la cooperative

În România există depozite de alimente care sunt goale, pentru că producătorii nu au căpătat obişnuinţa de a duce marfa la ele, a declarat, ieri, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. \"Am constatat că sunt depozite care s-au construit în România, dar din păcate multe dintre ele sunt goale, pentru că producătorii nu au această obişnuinţă de a merge cu produsele către centrele de colectare\", a spus Constantin, prezent la conferinţa \"Food Retail in Romania: Opportunities&Challenges\", organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România şi Agenţia Mediafax. Ministrul a afirmar că în România lipsesc şi \"acele cooperative\" care să valorifice marfa producătorilor care nu pot negocia direct cu hipermarketurile. El a anunţat că în luna noiembrie ministerul va deschide o nouă sesiune de finanţare în care atât cooperativele să fie eligibile, cât şi investitorii care vor să facă centre de colectare. \"Dacă vom deschide şi vom înfiinţa noi centre de colectare, trebuie să ne asigurăm că vom avea şi marfă pentru ele, şi de aceea am pus o condiţie de eligibilitate de a fi asociaţi cu producătorii agricoli cei care vor să devină comercianţi în această zonă\", a mai spus ministrul Agriculturii.