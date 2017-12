Revenire graduală a economiei Zonei Euro

Preşedintele Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a declarat ieri că se aşteaptă ca economia Zonei Euro să-şi revină treptat în cursul acestui an, dar a avertizat totuşi că perspectiva economică este expusă unor riscuri de scădere. De asemenea, Mario Draghi a spus că inflaţia în Zona Euro va rămâne deasupra pragului de 2% în acest an, peste ţinta avută în vedere de BCE, însă cu toate acestea, evoluţiile vor rămâne în linie cu definiţia stabilităţii preţurilor. Simultan, preşedintele BCE a făcut un apel către guvernele europene, să vină cu o strategie de relansare a creşterii economice, continuând, în acelaşi timp, consolidarea fiscală şi a subliniat că nu există absolut nicio contradicţie între aceste două obiective. Draghi a făcut aceste declaraţii într-o conferinţă de presă la Barcelona. Săptămâna trecută, preşedintele BCE a evocat, în PE, ”necesitatea unui pact de creştere, alături de pactul bugetar european”. Mario Draghi a explicat că guvernele europene trebuie să implementeze în continuare reforme structurale, pentru a facilita activitatea antreprenorilor, apreciind drept crucială crearea de noi societăţi şi crearea de locuri de muncă. BCE a lăsat, ieri, nemodificată dobânda de referinţă la nivelul record de 1%. În conferinţa sa de presă, Mario Draghi a menţionat că la reuniunea de ieri, Consiliul Guvernatorilor nu a discutat o propunere de reducere a dobânzii de referinţă. BCE nu a coborât niciodată dobânda de referinţă sub nivelul de 1%.

TVA MAJORAT Guvernul spaniol intenţionează să crească TVA-ul, în 2013, pentru a-şi atinge obiectivele de deficit fixate, adică scăderea de la 8,5% din PIB la 3%, relatează ”El Pais”. Autorităţile speră să strângă circa opt miliarde de euro, anul viitor, prin creşterea taxelor indirecte, inclusiv a TVA-ului, a declarat ministrul Economiei, Luis de Guindos. El a încercat să evite menţionarea TVA-ului, dar a explicat după reuniunea săptămânală de cabinet că măsurile fac parte dintr-o restructurare completă a taxelor, vizând în special consumatorii. Vor fi crescute, de asemenea, accizele pentru alcool, tutun şi combustibil. ”În termeni economici, vorbim de o creştere a taxelor indirecte”, a spus ministrul, explicând că măsurile se înscriu într-un plan de stabilitate economică mai amplu, aprobat de Cabinet pentru a demonstra Bruxelles-ului şi FMI că Spania îşi respectă obiectivele de deficit.