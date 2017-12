Revenire în forţă pentru Shania Twain

Cântăreaţa canadiană Shania Twain a susţinut un concert de zile mari la Las Vegas, în deja celebră sală Colosseum din cadrul Caesars Palace. Show-ul a fost primul dintr-o listă lungă de concerte pe care Shania Twain le va susţine în respectiva locaţie, până în 2014. La 47 de ani, cântăreaţa a arătat că vârsta nu şi-a pus amprenta nici asupra aspectului fizic, nici asupra modului de interpretare pe scenă. Deşi a lipsit opt ani de pe scenă, Shania Twain a creat un spectacol impresionant pentru cei care au venit să o urmărească, interpretând hituri precum ”That Don\'t Impress Me Much”, ”You\'re Still The One” sau ”I\'m Gonna Getcha Good”. ”Este o seară emoţionantă. Au trecut mulţi ani de când nu am mai fost aici. Realizez acum ce am pierdut, vă mulţumesc”, le-a spus Shania Twain celor mai mari admiratori ai săi, care au scos sume considerabile din buzunar, mai ales că era primul spectacol al vedetei, după o lungă absenţă.

Shania Twain a fost distinsă de cinci ori cu Premiul Grammy şi a vândut peste 75 de milioane de albume în întreaga lume. Însă cariera sa a intrat într-un con de umbră, după divorţul de producătorul Robert ”Matt” Lange, cu care are un băiat în vârstă de 11 ani, pe nume Eja. Cei doi s-au despărţit în 2008, în urma unei relaţii extraconjugale pe care Matt Lange a avut-o cu cea mai bună prietenă a artistei, Marie-Anne Thiebaud. Ca într-o adevărată poveste cu final neaşteptat, Shania Twain s-a căsătorit, anul trecut, tocmai cu fostul soţ al lui Marie-Anne Thiebaud, prosperul om de afaceri elveţian Frederic Thibaud. De altfel, încă înainte de divorţ, Shania Twain a preferat Elveţia, pentru a-şi proteja averea, dar şi pentru nivelul ridicat de viaţă.