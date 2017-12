Revenire spectaculoasă pentru Astra

20:43:43 / 21 August 2015

UNDE ESTE CONDUCEREA F.R.F.

Bai jurnalistule scrie clar cum jucatorii ASTRA au luptat ca EROII de-la PLEVNA,SMARDAN, MARASTI si MARASASTI si au invins o echipa OLANDEZ si mai ales scrie cum STEAUA prin MERCENARII ei iau bataie de-la o echipa norvegian ,acasa in Bucuresti co 3 la o. ESTE CEA MAI RUSINOASA INFRANGERE PE TEREN PROPRIU A UNEI ECHIPE ROMANESTI .,Conducerea federatiei DOARME,este INEPTA si INCAPABILA SA PUNA ODATA PENTRU TOTDEAUNA = ORDINE= IN FOTBALUL ROMANESC,. Unde sunt GLORIILE STELEI ??? Ce ziceti Hagi, Ducadam,Iordanescu etc???? V-ati ajuns cu banii si acum lasati niste SEMIANALFABETI sa conduca Steaua si sa-si BATA JOC DE SIMPATIZANTII ACESTEI =FOSTE= MARI ECHIPE DE FOTBAL ??? Bai conducatori din FRF puneti osul la traba si luati aceasta echipa din MANA GHEAURULUI CARE SE DA CREDINCIOS , ca in cateva luni NEMERNICUL si cu acest mirel DUCE ECHIPA IN FALIMENT,. SCULATI-VA!!! TREZIT-VA !!!!!!