Revenire spectaculoasă pentru Mika

Artistul pop britanic îşi va lansa cel de-al doilea album din carieră, pe 21 septembrie, la casa de discuri Casablanca/Island, materialul incluzînd single-ul ”We Are Golden”, ce va putea fi descărcat online din 17 august. Piesa este descrisă drept una epică de power-pop exploziv, interpretată de Mika alături de corul Gospel Andrae Crouch, cunoscut pentru single-ul Madonnei ”Like A Prayer” şi de un cor de copii. Single-ul include mixuri semnate Calvin Harris, Mirwais şi Don Diablo şi are un videoclip spectaculos, realizat de apreciatul regizor suedez Jonas Åkerlund, autor al unora dintre cele mai cunoscute clipuri din ultimul deceniu, printre care unele ale Madonnei şi trupelor U2 şi Prodigy. ”We Are Golden” deschide seria pieselor de pe albumul scris de Mika şi co-produs de el împreună cu Greg Wells. Albumul a fost înregistrat la Londra şi Los Angeles, în ultimii doi ani. Printre invitaţi se numără The Seawind Horns, Imogen Heap, Owen Pallet şi Stuart Price. Noul album al lui Mika, al cărui titlu nu a fost încă anunţat, este primul după debutul ”Life in Cartoon Motion”, care a fost vîndut în aproape şase milioane de exemplare în lume şi a obţinut de cinci ori Discul de Platină în Marea Britanie, fiind premiat şi la Brit Awards, Ivor Novello şi MTV Music Awards.

Cu multiple influenţe din decade diferite, de la albumele pop importante ale aniilor \'80 şi \'90, la Kurt Weill şi Patti Page din anii \'50 şi Harry Nilsson din anii \'70, Mika descrie materialul discografic ca fiind unul mai matur decît primul. ”Noul meu album cuprinde multiple referinţe la copilărie, este mai adolescentin. M-am întrebat, înainte ca toate acestea să se fi întîmplat, ce m-a făcut să scriu aceste piese. Mi-a plăcut la nebunie sentimentul de a avea 17 - 18 ani şi am dorit să mă întorc la acea perioadă”, afirmă artistul. Printre piesele de pe noul album se mai numără şi ”Blame It On the Girls”, care îmbină percuţia rapidă cu pianul şi un cor lent şi ”Rain”, care prezintă sunetele îndrăzneţe de vioară ale lui Owen Pallett şi mixaje semnate de Stuart Price.