Revenirea în partid a foştilor membri PSD poate avea loc după un an

Statutul PSD, în varianta adoptată în octombrie 2010, prevede că cererea de revenire în partid a membrilor PSD care s-au înscris în altă formaţiune politică poate fi analizată de forurile partidului abia după un an de la pierderea calităţii de membru. Articolul 35 din Statutul PSD precizează: „Solicitarea pentru reprimire în partid pentru persoanele care au fost sancţionate cu excludere sau şi-au pierdut calitatea de membru prin înscrierea în alte partide poate fi luată în dezbatere şi aprobată de conducerea organizaţiei din care a făcut parte după trecerea unui termen de minim un an de la data excluderii sau a pierderii calităţii de membru”. Prevederea are relevanţă în contextul trecerii deputatului Aura Vasile la UNPR. În acest moment, nu este clar dacă plecarea pentru mai puţin de o zi a Aurei Vasile din PSD nu a produs cumva efecte juridice sau ce greutate are revenirea ei asupra demisiei.