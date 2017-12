Revenirea la alegerile pe liste, pe placul lui Zgonea

După ce fostul premier Adrian Năstase a fost eliberat din arest, la ieșirea de la Penitenciarul Jilava, el a declarat că, în momentul de față, statul român are doar două puteri - Executivul și Justiția, și a spus că ar fi nevoie și de o a treia putere, Legislativul. Din acest motiv, Năstase a sugerat ca, anul viitor, să fie organizate alegeri parlamentare anticipate, în vederea construirii unui Parlament solid, și să se revină la voturile pe listă. Se pare că propunerile sale au fost primite cu căldură de către președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, întrucât acesta a scris pe pagina sa de socializare că susține provocarea lansată de fostul premier. „Dincolo de conţinutul unor decizii pe care nu am dreptul să le judec, politicianul de calibru Adrian Năstase a lansat o temă la care nu am voie să nu reflectez în calitate de om politic - alegerile pe liste”, a scris Valeriu Zgonea pe Facebook.