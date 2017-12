Revenirea pe harta turistică, o prioritate

Una dintre staţiunile căutate mai mult în perioada comunismului, şi mai puţin după Revoluţie, Techirghiol, este acum o necunoscută pentru multe dintre agenţiile de turism, rezistând pe “piaţa turistică” mai mult datorită reclamei “gurii târgului”. Unic la nivel mondial, nămolul de la Techirghiol era considerat ca fiind de cea mai bună calitate. Cu timpul, românii şi străinii au uitat că Techirghiolul este mai mult decât un centru balnear, pentru simplul fapt că promovarea produselor turistice a fost pusă în plan secund. Începând cu anul 2008, Primăria oraşului Techirghiol s-a preocupat de readucerea oraşului pe harta turistică naţională şi internaţională. În acest sens, la nivelul oraşului s-a încercat demararea mai multor proiecte care să crească potenţialul turistic al staţiunii. „Potenţialul nostru turistic este foarte mare, dar neexploatat. Multe dintre obiectivele turistice din Techirghiol au fost lăsate în paragină. Din 2008, am încercat să redăm oraşului faţa turistică pentru a atrage cât mai mulţi turişti, care înseamnă venituri la bugetul local. Până în prezent au fost finalizate mai multe proiecte, cum ar fi reabilitarea sanatoriului balnear, finalizarea parcului terapeutic, proiecte care însă nu sunt suficiente pentru a putea spune că oferim tot ceea ce este necesar pentru ca turistul să fie atras la Techirghiol. Am început acum reabilitarea principalelor trei străzi din oraş, lucrare care se face cu ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa. De asemenea, cu ajutorul Zonei Metropolitane Constanţa, sperăm să finalizăm un proiect de reabilitare a 21 de străzi din oraş, care ar rezolva în bună parte problema infrastructurii rutiere”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. El a precizat că sunt şi alte proiecte care, odată finalizate, vor contribui serios la atragerea turiştilor. „Împreună cu consilierii locali, am adoptat o serie de hotărâri privind întocmirea unei documentaţii tehnico-economice pentru obiectivul „Dezvoltarea turismului de agrement în staţiunea Techirghiol”. Este un proiect cu finanţare europeană, a cărui valoare se apropie de un milion de euro, şi care a fost deja depus la autoritatea de management. Prin acest proiect, dorim să dezvoltăm zona dintre Techirghiol şi Eforie prin amenajarea plajelor şi a tuturor spaţiilor de acolo, care să permită turiştilor un acces civilizat la apele lacului Techirghiol”, a spus primarul. Acesta a mai afirmat că un alt proiect pe care doreşte să îl finalizeze, şi care a fost deja aprobat de Ministerul Dezvoltării, se referă la amenajarea pontonului şi înfiinţarea unor trasee pe lac cu cele două vaporaşe care vor fi achiziţionate prin acest proiect.