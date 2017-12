Revin ploile. Vezi de când!

Doar în weekend vom mai avea parte de vreme frumoasă în Dobrogea, spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). De săptămâna viitoare revin ploile și temperaturile încep încet-încet să scadă. Sâmbătă, 1 octombrie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 25 de grade Celsius, iar minimele între 13 și 16 grade C. Duminică, 2 octombrie, vremea va fi frumoasă, iar maxima va ajunge tot până la 25 de grade C. Luni, 3 octombrie, vremea schimbă foaia. Sunt posibile ploi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 23 de grade C, iar cele minime între 13 și 16 grade C.