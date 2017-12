Revin restricţiile de circulaţie pe podul Agigea

PROGRAM NOU O veste proastă şi una bună au oferit, ieri, responsabilii care se ocupă de reabilitatea podului rutier de la Agigea de peste Canalul Dunăre - Marea Neagră. Vestea proastă pentru cei care fac naveta între localităţile din sudul judeţului şi Constanţa este că autobuzele nu mai au voie să circule pe pod după 23 ianuarie. În schimb, vestea bună este că cetăţenii judeţului vor putea apela la microbuze, care vor putea circula pe pod. În plus, tot din 23 ianuarie şi până pe 15 iunie, şoferii tuturor maşinilor mai grele de 5 tone vor fi nevoiţi să folosească rutele ocolitoare sau gabara pentru a traversa Canalul Dunăre - Marea Neagră în zona Agigea. Noile restricţii sunt necesare pentru că lucrările intră într-o nouă etapă de schimbare a cablurilor de oţel care susţin podul. Noutăţile au fost prezentate, ieri, de conducerea Companiei Naţionale de Drumuri şi Poduri din România (CNADNR) şi prefectul Eugen Bola, care s-au întâlnit cu toţi factorii implicaţi în procesul de reparare a podului de la Agigea. Iniţial, în decembrie anul trecut, a fost ridicată restricţia de greutate de la 3,5 la cinci tone, pe pod putând circula inclusiv autovehiculele mai mari de cinci tone, dar care transportă călători.

GARANŢIE DE 60 DE ANI Reprezentanţii CNADNR au spus că, până în vara acestui an, vor fi efectuate lucrări de înlocuire a hobanelor (cablurile metalice de susţinere a podului), lucru care, potrivit reprezentanţilor CNADNR, nu era prevăzut în proiectul iniţial. „Podul are o vechime de 30 de ani, iar hobanele trebuiau înlocuite. Iniţial nu s-a prevăzut acest lucru, dar cum hobanele începuseră să cedeze rând pe rând, s-a considerat că este mai bine să facem acum şi această operaţiune, pentru a nu avea probleme mai târziu. Cert este că, după finalizarea lucrărilor, garanţia podului de la Agigea va fi de aproximativ 60 de ani, dublă faţă de garanţia iniţială”, a afirmat directorul direcţiei de proiecte din cadrul CNADNR, Mihai Băşulescu. El a adăugat că valoarea iniţială a proiectului era de patru milioane de euro, bani care au fost asiguraţi de la Banca Europeană de Investiţii. Însă, odată cu suplimentarea lucrărilor, prin înlocuirea hobanelor, valoarea investiţiei se ridică la 12 milioane de euro, diferenţa de la opt la 12 milioane fiind suportată de Guvernul României. La rândul său, directorul regionalei Constanţa CNADNR, Marian Dima, a spus că, în paralel cu lucrările la podul de la Agigea, se derulează şi lucrările la noul pod rutier de peste Canalul Dunăre - Marea Neagră şi care va face legătura între porturile Agigea Sud şi Agigea Nord. Cu această ocazie, prefectul Eugen Bola a spus că sunt probleme în ceea ce priveşte construirea şoselei care va face legătura între noul pod şi localitatea Agigea. „Sunt probleme cu traseul pe care va trece viitoarea şosea. Am înţeles că sunt o serie de suprafeţe de teren care nu au reglementată clar situaţia juridică. Cert este că se va discuta de un nou traseu, probabil unul prin port”, a spus Bola. El a adăugat că o nouă întâlnire a factorilor implicaţi în procesul de reparaţie a podului de la Agigea va avea loc în luna aprilie, când vor fi rediscutate restricţiile pe pod pentru perioada sărbătorilor pascale şi de 1 Mai.

Orar de circulaţie

Perioada noilor restricţii pe podul de la Agigea va fi între 23 ianuarie şi 15 iunie, urmând ca, în toată perioada sezonului cald, restricţiile să fie ridicate. Directorul general adjunct al CNADNR, Cristian Andrei, a explicat, ieri, că, după ce sezonul estival se va încheia, lucrările la podul de la Agigea vor fi reluate pentru ultimele retuşuri, impunându-se, totodată, noi restricţii. Cristian Andrei a afirmat că restricţiile în perioada 23 ianuarie - 15 iunie pe podul de la Agigea vor fi în zilele marţi, joi şi sâmbătă, între orele 9 şi 13, când circulaţia va fi oprită total, iar în fiecare noapte de luni spre marţi, de la ora 23 până la 4 dimineaţa, circulaţia va fi, de asemenea, oprită total. Directorul general adjunct al CNADNR a precizat că măsura interzicerii totale a circulaţiei pe pod a fost luată pentru efectuarea unor calibrări topografice ale podului. „Programul va fi ciclic, iar şoferii vor şti cu exactitate când vor putea circula”, a spus Andrei.