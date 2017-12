Revine vremea frumoasă. Vezi de când!

După ce și-a arătat colții în ultimele zile, toamna se îmblânzește în Dobrogea. Cel puțin așa arată prognoza meteo valabilă în perioada 27 septembrie - 9 octombrie, emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, de la o vreme uşor mai rece decât în mod obişnuit în primele zile ale intervalului de prognoză, în care media regională a maximelor termice va fi de 18 - 19 grade Celsius și a celor minime de aproximativ 11 grade C, începând din 30 septembrie și până pe 4 octombrie, în urma unei creşteri semnificative a regimului termic, vremea va deveni caldă. Se vor înregistra maxime, în medie, de 23 - 24 de grade C şi minime în jurul a 15 grade C. Ulterior, valorile termice vor scădea treptat şi se vor apropia de cele normale pentru prima decadă a lunii octombrie, respectiv o medie a temperaturilor maxime de 19 - 20 de grade C şi a celor minime de 10 - 11 grade C. Ploi de scurtă durată se vor semnala la începutul intervalului şi, cu o probabilitate relativ redusă, din nou după 5 octombrie, spun specialiștii ANM. Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.