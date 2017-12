Revistă constănțeană de istorie locală cu distribuție națională

18:30:19 / 16 Iunie 2016

Fost elev al liceului de chimie C.Nenitescu

Sarut mana, au trecut multi ani de cand am terminat liceul si vreau sa va spun ca si in ziua de azi ma gandesc la acei ani petrecuti in aceea clasa plina de energie, alaturi de colegi, profesori si de D-voastra. Am invatat multe de la D-voastra, iar azi acele lucruri ma ajuta si pentru asta vreau sa va multumesc, pentru ca nu cred ca am avut ocazia sa o fac pana acum, va multumesc inca o data. Va doresc tot succesul din lume, sanatate si fericire. Al D-voastra elev, Filip Sergiu.