Revista literară „Ex Ponto“ lansează două ediții de referință

„Redacția revistei Ex Ponto, în colaborare cu Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România, organizează lansarea numerelor 2 și 3, din anul2019, ale revistei și un moment In memoriam Pavel Chihaia, în prezenţa familiei scriitorului plecat în această vară dintre noi.



Evenimentul va avea loc vineri, 4 octombrie, începând cu ora 11, la Biblioteca Județeană din Constanța, în sala „Liliana Lazia”. Sunt invitați să participe toți iubitorii de literatură.



Prestigioasa revistă „Ex Ponto - text, imagine, metatext”, editată la Constanța, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, este o publicație literară de referință, de înaltă ținută.