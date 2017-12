Revista ”Newsweek”, scoasă la vânzare

Săptămânalul american ”Newsweek”, a cărui ultimă ediţie tipărită a apărut pe piaţă pe 31 decembrie 2012, devenind apoi o publicaţie exclusiv digitală, a fost scos la vânzare. Informaţia a apărut într-un mesaj intern al companiei, fiind confirmată de Barry Diller, director executiv al IAC, care deţine revista, explicând: ”Vreau să mă concentrez pe The Daily Beast, pentru că eu cred că are un potenţial de viitor nelimitat şi de aici trebuie să pornim”.

Site-ul The Daily Beast a fost lansat în urmă cu patru ani. După doi ani, business-ul The Daily Beast a fost unit cu legendara revistă ”Newsweek”, pe care The Washington Post Company a vândut-o, în 2010, miliardarului american Sidney Harman, pentru un dolar. Fondat în 1933, de un fost jurnalist al publicaţiei ”Time” şi preluat de grupul Washington Post în 1961, săptămânalul ”Newsweek” este un nume de marcă al presei americane. Însă, în cei doi ani care au precedat deciziei de a elimina versiunea sa tipărită, ”Newsweek” a înregistrat pierderi de 70 de milioane de dolari. În iulie 2012, grupul de internet american IAC, controlat de familia Harman, a anunţat preluarea controlului asupra companiei The Newsweek Daily Beast, formată în 2010. La momentul respectiv, Barry Diller declara că grupul său studiază noi opţiuni în ceea ce priveşte controlul companiei Newsweek / Daily Beast, după ce coproprietarul acesteia, familia Harman, a decis să-şi limiteze investiţiile, fără a-şi ceda acţiunile. Barry Diller a precizat că familia Harman a ales să facă acest lucru după decesul, cu un an înainte, al magnatului media Sidney Harman.