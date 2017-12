Revizuirea Constituţiei nu este o prioritate pentru România

PSD nu împărtăşeşte aceleaşi setimente şi idei cu preşedintele Traian Băsescu şi PD-L în ceea ce priveşte revizuirea Constituţiei. Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a declarat ieri că revizuirea Constituţiei nu reprezintă o prioritate pentru România în acest an. \"Reuniunea de la Cotroceni s-a desfăşurat sub motto-ul “să băgăm sînge proaspăt în Constituţie”. În opinia noastră, şi vorbesc în numele partidului, revizuirea Constituţiei nu reprezintă în acest an o prioritate pentru România\", a spus el. Năstase a adăugat că, în prezent, PSD este preocupat de găsirea unor soluţii la problemele economice şi sociale existente în perioada de criză, el precizînd că PSD nu crede că, în acest moment, agenda populaţiei cuprinde şi tema revizuirii Constituţiei. „Pînă în 2004 nu au existat aceste probleme, ambiguităţi şi disfuncţionalităţi în Constituţie. Poate ar fi mai simplu, în loc să schimbăm Constituţia, să schimbăm preşedintele anul acesta“, a spus Năstase. El a arătat că este ciudat faptul că din comsia desemnată de Traian Băsescu lipsesc profesorii de drept care au făcut proiectul Constituţiei în 1991, în urma vizitelor în străinătate, la parlamentele cu cele mai avansate reglementări şi în baza unei consultări a Comisiei de la Veneţia. Năstase a mai spus, comentînd temele propuse spre revizuire, că este evident că preşedintele Traian Băsescu nu-şi doreşte un parlament unicameral, ci un parlament fără nicio cameră. „Traian Băsescu îşi doreşte un parlament ca un fel de notariat, la care să fie înregistrate documentele pe care guvernul condus de el îşi asumă răspunderea, eventual în faţa unei săli mute. Lucrul acesta este inadmisibil din punctul meu de vedere\", a mai spus Năstase.